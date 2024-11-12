В Самаре в третий раз пройдет джазовый фестиваль "Движение"

С 13 по 15 ноября в Самаре пройдет третий фестиваль джаза "Движение", сообщает пресс-служба Самарского джазового движения. В этом году фестиваль приурочен к 25-летнему юбилею одноименной джазовой студии — единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование.

История студии неразрывно связана с именем самарского саксофониста Сергея Равина — именно он в 1998 году стал идеологом и отцом-основателем уникального учебного заведения. Образовательная программа нового заведения, которое с самого начала представляло собой не просто кружок по интересам, а настоящую музыкальную школу с джазовым уклоном, была тщательно продумана. Здесь студенты изучают сольфеджио, композицию, инструментоведение, теорию музыки, историю джазовых стилей, импровизацию, посещают специальность и ансамбль. Каждую последнюю субботу месяца уже много лет проходит студенческий джем-сейшн, где ребята получают сценический опыт.

За четверть века студия "Движение" воспитала немало музыкантов, которые связали свою жизнь с джазом и добились успехов. Ее студенты и выпускники показывают высокие результаты на международных конкурсах и поступают в лучшие профессиональные вузы страны. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков — джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель.

Гостей фестиваля "Движение", который начнется 13 ноября — в день памяти Сергея Равина, ждет насыщенная и разнообразная программа от первоклассных музыкантов.

В первый фестивальный день в культурном центре Самарского университета "Универ студия" (ул. Молодогвардейская, 151) выступит трио из Петербурга "ГКВ" ("Гайворонский-Кондаков-Волков") — один из самых ярких неоджазовых коллективов современной России. Их самарский концерт, организованный при содействии института "Альянс Франсез", будет посвящен Шарлю Азнавуру — легендарному французскому певцу, композитору, актеру, поэту и общественному деятелю. Основу программы составит парафраз из известных песен Азнавура для джазового трио, интрига которого заключена в отсутствии вокала. Ирония, внезапные смены настроений от меланхолии до безудержной экспрессии — всё это пронизано большой любовью и уважением к великому музыканту.

Уже на следующий день, 14 ноября, слушатели фестиваля смогут по достоинству оценить выступление "Interplay" — cупертрио виртуозов с "музыкой для души", которые исполнят аутентичные соул, фанк и госпел. Ключевой фигурой этого фьюжн-госпел-бэнда является барабанщик из Нью-Йорка Натаниэль Таунсли, игравший с великим Джо Завинулом из Weather Report. За клавиши в трио отвечает поляк Томаш Бура — виртуоз и бэнд-лидер с репутацией новатора, начинавший карьеру как классический пианист. В амплуа бас-гитариста выступит Антон Давидянц — один из лучших басистов Восточной Европы, музыкант с неистощимой фантазией, высочайшим уровнем техники и редким сценическим обаянием.

15 ноября аудиторию "Универ студии" ждет концерт молодого французского автора, композитора и исполнителя по имени Робин. Он — само воплощение выражения "совершенный артист", который выделяется не только мощным и выразительным голосом, но и своими виртуозными импровизациями на трубе, клавишных и гитаре.