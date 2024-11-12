Самарские приставы принудили бизнесмена снести самовольный павильон на ул. Революционной

Судебные приставы Железнодорожного района обязали жителя Самары снести самовольно возведенный торговый павильон на улице Революционной. Индивидуальный предприниматель, не продлив срок договора аренды земельного участка, продолжал осуществлять деятельность незаконно, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился департамент управления имуществом. Суд принял сторону истца и обязал бизнесмена демонтировать продуктовый павильон площадью 29 кв. м.
Однако владелец упрямился и не собирался освобождать земельный участок. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника, что, в случае неисполнения решения суда, в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.
Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
"Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться для него составлением протокола об административном правонарушении. Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор", - отмечается в сообщении.
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