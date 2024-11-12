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Общество

Самарские приставы принудили бизнесмена снести самовольный павильон на ул. Революционной

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОГА НЬЮС.
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Судебные приставы Железнодорожного района обязали жителя Самары снести самовольно возведенный торговый павильон на улице Революционной. Индивидуальный предприниматель, не продлив срок договора аренды земельного участка, продолжал осуществлять деятельность незаконно, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился департамент управления имуществом. Суд принял сторону истца и обязал бизнесмена демонтировать продуктовый павильон площадью 29 кв. м.

Однако владелец упрямился и не собирался освобождать земельный участок. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника, что, в случае неисполнения решения суда, в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

"Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться для него составлением протокола об административном правонарушении. Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор", - отмечается в сообщении.

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