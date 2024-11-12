В Самаре 15 ноября распределят свободные места в детские сады

В пятницу, 15 ноября, в Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для успешного распределения, родителям рекомендуется проверить данные в заявлении, на портале образовательных услуг либо здесь (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится по следующим критериям:

наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в детский сад в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;

направленности группы;

желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Самостоятельно ознакомиться с результатами распределения можно на портале образовательных услуг либо в разделе "Поиск заявлений". Заявление должно сменить статус "Очередник" ("Ожидание направления") на статус "Направлен",

Согласие на зачисление подается в течении 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте.

В случае неявки родителей ребенок не будет принимать участие в распределениях свободных мест. Для последующего участия ребёнка в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.