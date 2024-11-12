В Самаре 15 ноября распределят свободные места в детские сады

В пятницу, 15 ноября, в Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах, сообщает пресс-служба мэрии города.
Для успешного распределения, родителям рекомендуется проверить данные в заявлении, на портале образовательных услуг либо здесь (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится по следующим критериям:
- наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в детский сад в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.
О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Самостоятельно ознакомиться с результатами распределения можно на портале образовательных услуг либо в разделе "Поиск заявлений". Заявление должно сменить статус "Очередник" ("Ожидание направления") на статус "Направлен",
Согласие на зачисление подается в течении 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте.
В случае неявки родителей ребенок не будет принимать участие в распределениях свободных мест. Для последующего участия ребёнка в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения