Авито Путешествия: за год спрос на посуточную аренду квартир в Самарской области вырос в 2 раза

В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 2700 рублей в сутки.

В октябре количество бронирований посуточных квартир в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 86%. Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования. Самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край и Москва (по 8% от всех бронирований жилья), Санкт-Петербург (7%), Подмосковье (6%), Татарстан (4%), Ростовская и Свердловская области (по 3%). Топ-20 регионов представлен в таблице 1.

В среднем по России предложение посуточных квартир на платформе в сравнении с октябрем прошлого года увеличилось на 41%. Из топ-20 самых популярных у туристов регионов наиболее заметная динамика наблюдалась в Ростовской и Нижегородской областях (+58% в обеих), Калининградской области (+52%), Татарстане и Свердловской области (+50% в каждом регионе). Информация по другим регионам представлена в инфографике.

Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3100 рублей. Наиболее доступные цены в прошлом месяце среди топ-20 самых популярных регионов были зафиксированы в Челябинской и Тюменской областях (по 2500 рублей в сутки), Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане (по 2600 рублей). Самые высокие — в Москве (5000 рублей в сутки), Санкт-Петербурге (3500 рублей), Московской, Нижегородской областях и Татарстане (по 3400 рублей).

"Увеличение числа предложения происходит вслед за ростом спроса и показывает трендовые направления внутреннего туризма. Россияне, уже посетившие главные туристические локации, открывают для себя Дальний Восток, отправляются в Архангельскую и Мурманскую области на охоту за северным сиянием, а Нижегородская область активно привлекает туристов из Центральной России и Поволжья на уикенд благодаря развитой транспортной инфраструктуре, культурным достопримечательностям и гастрономии. Вслед за этим трендом владельцы жилья выводят свои объекты на нашу платформу", — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

Таблица 1. Топ-20 самых популярных субъектов РФ среди российских путешественников, данные Авито Путешествий за октябрь 2024 года