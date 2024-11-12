НОВИКОМ улучшил условия по вкладам до 21,5%

Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по краткосрочным вкладам сроком до одного года. Теперь клиенты НОВИКОМа могут получать доходность до 21,5%.
"Банк реагирует на повышение ключевой ставки Банка России и поддерживает растущий интерес клиентов НОВИКОМа к сберегательным инструментам. Мы видим популярность вкладов сроком до одного года, поэтому было принято решение улучшить условия по таким депозитам. Изменения позволят нашим клиентам получать максимальную доходность в кратчайшие сроки. Плюс у нас есть депозит "Рантье", напрямую привязанный к ключевой ставке, что позволяет нашим клиентам получать доход с учетом движения рынка", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.
Клиентам банка Ростеха доступны три основных сценария накопления средств. Непополняемый вклад "Капитал" приносит высокий процент, выплачиваемый в конце срока. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств. У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, в банке существует вклад "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов.
Рост ставок коснулся всех линеек вкладов, максимальное повышение составило 3%. После повышения доходность вклада "Капитал" достигает 20,3% на сроке 91 и 181 дней, вклада "Рост" — 18,3% на срок 180 дней, а вклада "Комфорт" — 15,5% годовых при размещении средств на 181 день.
Условия по депозитам сроком больше одного года остались прежними.
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