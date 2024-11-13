Новокуйбышевский ансамбль "Россияне" занял сразу три первых места на фестивале "Душа баяна"

Три первых места в трех номинациях завоевал народный ансамбль песни и танца "Россияне" из Новокуйбышевска во втором всероссийском фестивале "Душа баяна", сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. В этом году в конкурсных отборах приняли участие свыше 7 тысяч артистов и музыкантов из 55 регионов.

Битва сильнейших коллективов и исполнителей народного жанра прошла в Москве. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его главная цель — поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций.

В планах — расширить географию и сделать конкурс "Душа баяна" международным уже в следующем году.