Новокуйбышевский ансамбль "Россияне" занял сразу три первых места на фестивале "Душа баяна"

Три первых места в трех номинациях завоевал народный ансамбль песни и танца "Россияне" из Новокуйбышевска во втором всероссийском фестивале "Душа баяна", сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. В этом году в конкурсных отборах приняли участие свыше 7 тысяч артистов и музыкантов из 55 регионов.
Битва сильнейших коллективов и исполнителей народного жанра прошла в Москве. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его главная цель — поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций.
В планах — расширить географию и сделать конкурс "Душа баяна" международным уже в следующем году.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!