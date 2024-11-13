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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК совместно с Томским государственным университетом запустили программу подготовки кадров

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа обучения, разработанная ВСК Университетом, направлена на подготовку специалистов в сфере страхования среди студентов экономических специальностей для решения задачи раннего трудоустройства молодежи.

Ректор ВСК Университета Александр Анапольский и ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский подписали соглашение, положив начало сотрудничеству, которое может способствовать повышению качества подготовки не только томских студентов, но и молодежи, обучающейся на экономических специальностях в других ВУЗах страны.

Сотрудничество предполагает реализацию совместной программы профессиональной подготовки студентов, а также стажировку преподавателей ТГУ для углубления их бизнес-практики.

Первый поток студентов пройдет обучение по программе "Менеджер по продажам страховых продуктов". В течение четырех месяцев слушатели будут изучать финансовый рынок, риск-менеджмент, виды страхования и актуальные страховые продукты. Студентов будет ждать участие в бизнес-тренингах, онлайн-курсах и практическая стажировка в филиале ВСК в качестве действующих менеджеров по продажам. По завершении программы участники получат диплом о профессиональной переподготовке с присвоением профессиональной квалификации, который подтвердит их профессионализм на рынке труда.

"В настоящее время большинство российских ВУЗов дают студентам сильную теоретическую базу. Новая программа подготовки позволит дополнить обучение практической составляющей, которая позволит молодым специалистам приступить к работе в компании, продолжая обучение в ВУЗе по основной специальности. Мы прорабатываем подход, позволяющий сблизить высшее образование с потребностями работодателей.

Параллельно мы уделяем внимание подготовке преподавателей — для них будет предложена отдельная стажировка, которая позволит перенять опыт практикующих профессионалов ВСК.

Мы уверены, что это сотрудничество обогатит образовательный процесс и создаст новую культуру обучения, основанную на интеграции теории и практики", — подчеркнул ректор ВСК Университета Александр Анапольский.

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