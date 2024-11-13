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Страхование Финансы

Что страхуют россияне вместе с жилым имуществом?

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики "Ингосстраха" выяснили на основе оформленных полисов, какие личные вещи россияне чаще всего включают в страхование квартиры или дома.

По данным компании, в квартирах чаще всего россияне страхуют невстроенную цифровую и бытовую технику: акустические системы, компьютеры и игровые приставки. Самыми популярными предметами остаются холодильники и телевизоры.

Помимо личных вещей в квартирах жители России не оставляют без внимания и предметы быта на даче или в частном доме. Наиболее распространённой категорией при страховании загородного имущества является самоходная техника, дачники традиционно включают в страховой полис газонокосилки, снегоуборочные машины и культиваторы.

"Помимо предметов ежедневного обихода нередко попадаются и по-настоящему дорогие вещи, среди них: ювелирные украшения и часы, шубы и сумки, а также рояли и предметы коллекций. В числе наиболее интересных экземпляров, застрахованных "Ингосстрахом": персидские ковры, скрипка, изготовленная Страдивари, коллекционное ружьё Benelli, оригиналы эскизов Пикассо и даже кровать Марии Антуанетты, последней королевы Франции", — отмечает Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.

Страхуя жилое имущество в "Ингосстрахе", вы можете быть уверены, что сможете избежать финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств, а дополнительные опции позволят не только позаботиться о ценных вещах, но и застраховать жильё от затопления, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катастроф.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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