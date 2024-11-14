Авито Путешествия и Купибилет посчитали стоимость путешествия в Самару на Новый год

Поездка на двоих (билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток) будет стоить 43,4 тысячи рублей.

Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением на новогодние праздники 2024/25*, вытеснив Москву на второе место. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку в Северную столицу 53 400 рублей за двоих человек. Большим спросом также пользуются поездки на Новый год в Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса бронирования жилья Авито Путешествия и сервиса покупки авиа и ж/д билетов Купибилет.

Второе место в топе популярных направлений на новогодние даты занимает Москва. В среднем россияне потратят на аренду квартиры здесь 7500 рублей в сутки, а с учетом авиабилетов в обе стороны двухдневная поездка обойдется в 52 400 рублей за пару. Замыкает тройку лидеров Сочи, при этом на путешествие сюда россияне тратят больше всего — 58 400 рублей за двоих человек.

В первую пятерку также вошли Минеральные Воды и Калининград. Стоимость новогодней поездки в эти города для пары путешествующих составит 45 000 и 56 400 рублей соответственно. Чтобы добраться до Калининграда туристы тратят на перелет больше всего средств в сравнении с другими городами из топ-10 — 11 900 рублей за билет в одну сторону на человека.

Наиболее бюджетным вариантом отметить Новый год среди десятки популярных направлений оказалась Самара. За билет в одну сторону россияне в среднем заплатили 8900 рублей, а за аренду квартиры — 3900 рублей в сутки. Таким образом, поездка на Новый год в Самару обходится в 43 400 рублей за двоих путешественников.

Некоторые россияне для посуточной аренды выбирали дом, коттедж или таунхаус, однако в этом случае цена поездки на Новый год увеличивается. Снять такое жилье стоит 16 900 рублей за сутки в среднем по стране. Самые доступные цены среди популярных у путешественников направлений аналитики зафиксировали в Уфе (12 100 рублей), Калининграде (13 700 рублей) и Екатеринбурге (15 400 рублей), а наиболее высокие — в Москве (48 000 рублей) и Санкт-Петербурге (23 100 рублей). В итоге стартовая цена путешествия в этом случае вырастает с учетом перелета до 65 800 рублей (при выборе Уфы), а максимальная — до 135 200 рублей (при выборе Москвы).

Как показало исследование, больше всего времени россияне планируют провести в Сочи и Минеральных Водах — здесь средняя длительность бронирования жилья составляет пять суток, а также в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и Самаре (по 4 суток).

Таблица 1. Сколько стоят авиабилеты и посуточная аренда жилья на новогодние праздники 2024/25, данные Авито Путешествий

* Среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир/домов в регионе с 29 декабря 2024 года по 8 января