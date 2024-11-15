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Руководство Самарской области продолжает проводить личные приемы предпринимателей

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко провел личный прием предпринимателей. Такие встречи уже стали традиционными — они проходят по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева во всех министерствах и муниципальных образованиях региона.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Со своими вопросами к вице-губернатору обратился директор компании "Бисмарк" Дмитрий Василевский. Самарское предприятие занимается переработкой, фасовкой и реализацией продуктов пчеловодства, в первую очередь, натурального меда. Компания является лидером в России по экспорту меда и занимает более 60% экспортного рынка страны. Сегодня сладкую продукцию реализуют в такие страны, как Германия, Словакия, Сербия. В скором времени начнутся поставки в Китай.

Предприятие активно работает с Центром поддержки экспорта Самарской области: участвует в программах по компенсации транспортных затрат, по получению сертификатов, необходимых для выполнения экспортных контрактов, посещает международные бизнес-миссии и выставки.

Как рассказал Дмитрий Василевский, для развития предприятия и расширения географии поставок, компания нуждается в дополнительных мерах поддержки. "На каждую производственную партию необходимо оформлять международный ветеринарный сертификат. Было бы замечательно, если бы нам смогли посодействовать в оформлении этого документа. Потому что это требует от нас существенных затрат, в том числе финансовых", — добавил руководитель компании.

Антон Емельяненко отметил, что в Самарской области для поддержки экспортно ориентированных предприятий действует региональный Центр поддержки экспорта, где начинающие и опытные экспортеры могут получить широкий спектр услуг. "В перечне услуг Центра поддержки экспорта действует мера поддержки по софинансированию затрат предпринимателя на сертификацию. Безусловно, мы готовы вас таким образом поддержать", — подчеркнул вице-губернатор. 

О своем проекте также рассказал самарский предприниматель Илья Хальзов. Это проект цифровой платформы "Камтугеза" — онлайн-гида по Самарской области, где собраны события, статьи, подборки, места и маршруты.

"Мы благодарны команде правительства, минэкономразвития, центра "Мой бизнес" за инициативы по поддержке МСП. Мы сейчас участвуем в гранте креативных индустрий, по итогам которого мы вошли в число победителей — и для нас, креативщиков, это действительно важно, — отметил Илья Хальзов. — Сейчас в тренде симбиоз малого бизнеса и цифровых платформ, усилен интерес к локальным, национальным продуктам. И мы заинтересованы в развитии этого направления", — добавил предприниматель.

Развитие креативного сектора сейчас — одно из приоритетных направлений в работе областного правительства, это существенный вклад в экономику региона, пояснил вице-губернатор Антон Емельяненко. "На уровне страны принят Закон о развитии креативных индустрий. И мы в Самарской области ведем большую работу по разработке мер поддержки представителей креативного сектора, по созданию всех необходимых условий для развития творческих проектов, — перечислил вице-губернатор. — Сейчас в музее Алабина по поручению губернатора работает выставка "Самара", где есть отдельный сегмент, посвященный креативным индустриям. Приглашаем вас стать участником выставки, благодаря которой вы сможете кратно развить свою платформу, вовлекая творцов и мастеров креативного сектора", — добавил он.

Вице-губернатор отметил, что в регионе существуют все необходимые институты развития предпринимательства, которые оказывают бизнесу содействие в развитии. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

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