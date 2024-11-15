16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области муниципалитетам назначат кураторов, прошедших СВО Проект бюджета Самарской области на 2025 г. приняли в первом чтении Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры Назначение Владимира Дуцева главой комитета губернской думы не состоялось В Самарской области создадут антикоррупционный комитет

Власть и политика

Проект бюджета Самарской области на 2025 г. приняли в первом чтении

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 ноября, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное 45 заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 годов. В заседании принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обсуждение главного финансового документа состоялось в конце октября на заседании областного правительства. Также 12 ноября этот вопрос был детально рассмотрен на расширенном заседании комитета по бюджету в Самарской губернской думе.

"Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области. Мы понимаем, в каком состоянии находится экономика нашей страны. Она достаточно сильна и показывает в последние два года абсолютный задел прочности по отношению к тем усилиям, которые предпринимают наши западные враги, - сказал губернатор, обращаясь к депутатам. - Несмотря на то что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа - на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков".

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов представил парламентариям основные направления проекта регионального закона "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов". Он отметил, что главный финансовый документ разрабатывался исходя из полного исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, главы региона и положений Программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

"Мы постарались сделать документ максимально честным, и потому он учитывает реальные интересы жителей региона - тысячи наказов и пожеланий людей, которые обращались к губернатору во время посещений городов и районов, на личных приемах, через "горячую линию", в социальных сетях. В проекте бюджета мы стараемся рублем демонстрировать принципы, которых будем неукоснительно придерживаться в своей работе: это реальное решение актуальных задач, приоритет здравого смысла, последовательность в достижении поставленных целей", - подчеркнул Михаил Смирнов.

Основная задача - сконцентрироваться на повышении уровня жизни граждан, создании возможностей для преумножения человеческого потенциала, улучшении демографической ситуации.
По инициативе губернатора в законопроекте предусмотрены новые меры социальной поддержки. В частности, увеличено на 10 тыс. количество путевок в детские оздоровительные лагеря. Впервые молодые мамы 18-25 лет за рождение первого ребенка получат единовременную выплату 100 тыс. рублей. Участники специальной военной операции смогут получить социальную выплату взамен земельного участка.

Среди приоритетных направлений расходов на 2025 г. - поддержка участников специальной военной операции и их семей, поддержка многодетных семей.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. В следующем году планируется возвести 53 новых модульных ФАПа, начать строительство пяти новых школ и трех детских садов, укрепить спортивный потенциал региона, модернизировать учреждения культуры.

Впервые за несколько лет будет обновлен автопарк скорой медицинской помощи, а также приобретены четыре новых аппарата магнитно-резонансной томографии.

В приоритете - развитие массовых занятий физкультурой и спортом: в ближайшие три года будет построено более 200 площадок, из которых 75 появятся уже в следующем году.

Еще одним важным направлением областного бюджета является организация работы общественного транспорта. "С заместителем мэра города Москвы по вопросам транспорта пришли к договоренности, что в интересах правительства Самарской области бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом, - заявил Вячеслав Федорищев. - Нам передадут полностью и абсолютно бесплатно все технологии Москвы, которых они к 2024 г. достигли в этом деле".

По словам губернатора, колоссальные изменения коснутся проекта "СОдействие", который будет переформатирован в новую программу "Народный бюджет Самарской области", предполагающую значительное участие частных партнеров в решении насущных вопросов жителей. Также горожане смогут контролировать благоустройство и ход тех работ, которые они считают приоритетными. При этом открытая модель голосования обеспечит прозрачность данного процесса.

В завершение своего доклада Михаил Смирнов заключил: "Проект закона, который сегодня предлагается принять в первом чтении, - это бюджет благополучия более чем трех миллионов человек, жителей нашего с вами региона".

Большинством голосов депутаты приняли проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов" в первом чтении, а также установили срок внесения поправок в проект закона - до 17:00 22 ноября 2024 года.

"Была проведена серьезная подготовительная работа депутатским корпусом совместно с правительством региона. В результате чего мы приняли в первом чтении детально проработанный и скорректированный документ. И уже сейчас во всех фракциях ведется работа над поправками к бюджету для принятия его во втором чтении", - резюмировал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1