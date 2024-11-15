Проект бюджета Самарской области на 2025 г. приняли в первом чтении

В пятницу, 15 ноября, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное 45 заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 годов. В заседании принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Обсуждение главного финансового документа состоялось в конце октября на заседании областного правительства. Также 12 ноября этот вопрос был детально рассмотрен на расширенном заседании комитета по бюджету в Самарской губернской думе.

"Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области. Мы понимаем, в каком состоянии находится экономика нашей страны. Она достаточно сильна и показывает в последние два года абсолютный задел прочности по отношению к тем усилиям, которые предпринимают наши западные враги, - сказал губернатор, обращаясь к депутатам. - Несмотря на то что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа - на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков".

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов представил парламентариям основные направления проекта регионального закона "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов". Он отметил, что главный финансовый документ разрабатывался исходя из полного исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, главы региона и положений Программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

"Мы постарались сделать документ максимально честным, и потому он учитывает реальные интересы жителей региона - тысячи наказов и пожеланий людей, которые обращались к губернатору во время посещений городов и районов, на личных приемах, через "горячую линию", в социальных сетях. В проекте бюджета мы стараемся рублем демонстрировать принципы, которых будем неукоснительно придерживаться в своей работе: это реальное решение актуальных задач, приоритет здравого смысла, последовательность в достижении поставленных целей", - подчеркнул Михаил Смирнов.

Основная задача - сконцентрироваться на повышении уровня жизни граждан, создании возможностей для преумножения человеческого потенциала, улучшении демографической ситуации.

По инициативе губернатора в законопроекте предусмотрены новые меры социальной поддержки. В частности, увеличено на 10 тыс. количество путевок в детские оздоровительные лагеря. Впервые молодые мамы 18-25 лет за рождение первого ребенка получат единовременную выплату 100 тыс. рублей. Участники специальной военной операции смогут получить социальную выплату взамен земельного участка.

Среди приоритетных направлений расходов на 2025 г. - поддержка участников специальной военной операции и их семей, поддержка многодетных семей.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. В следующем году планируется возвести 53 новых модульных ФАПа, начать строительство пяти новых школ и трех детских садов, укрепить спортивный потенциал региона, модернизировать учреждения культуры.

Впервые за несколько лет будет обновлен автопарк скорой медицинской помощи, а также приобретены четыре новых аппарата магнитно-резонансной томографии.

В приоритете - развитие массовых занятий физкультурой и спортом: в ближайшие три года будет построено более 200 площадок, из которых 75 появятся уже в следующем году.

Еще одним важным направлением областного бюджета является организация работы общественного транспорта. "С заместителем мэра города Москвы по вопросам транспорта пришли к договоренности, что в интересах правительства Самарской области бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом, - заявил Вячеслав Федорищев. - Нам передадут полностью и абсолютно бесплатно все технологии Москвы, которых они к 2024 г. достигли в этом деле".

По словам губернатора, колоссальные изменения коснутся проекта "СОдействие", который будет переформатирован в новую программу "Народный бюджет Самарской области", предполагающую значительное участие частных партнеров в решении насущных вопросов жителей. Также горожане смогут контролировать благоустройство и ход тех работ, которые они считают приоритетными. При этом открытая модель голосования обеспечит прозрачность данного процесса.

В завершение своего доклада Михаил Смирнов заключил: "Проект закона, который сегодня предлагается принять в первом чтении, - это бюджет благополучия более чем трех миллионов человек, жителей нашего с вами региона".

Большинством голосов депутаты приняли проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов" в первом чтении, а также установили срок внесения поправок в проект закона - до 17:00 22 ноября 2024 года.

"Была проведена серьезная подготовительная работа депутатским корпусом совместно с правительством региона. В результате чего мы приняли в первом чтении детально проработанный и скорректированный документ. И уже сейчас во всех фракциях ведется работа над поправками к бюджету для принятия его во втором чтении", - резюмировал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.