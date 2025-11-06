Международное сотрудничество в спорте на РСД: каким должен быть спорт во имя будущих поколений

Результаты международной работы Минспорта России обсуждались на сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия" с участием представителей 13 зарубежных стран.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на открытии сессии рассказал, как Россия выстраивает взаимодействие с международными организациями.

В 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, завоевав 91 медаль, включая 35 золотых.

"Мы видим постепенное восстановление позиций российских спортсменов. Командные турниры вновь открыты для атлетов из России в плавании, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука, гребле и современном пятиборье. В теннисе, фигурном катании и гребле на байдарках и каноэ наши атлеты возвращаются к выступлениям в парах", - отметил Михаил Дегтярев.

Вице- президент Международной федерации дзюдо (IJF) Тьерри Ситени Рандрианасолониейко анонсировал возвращение российским спортсменам права выступать под флагом и с гимном страны.

"Надеюсь, что атлеты из России будут выступать под национальным флагом уже на следующих соревнованиях в Абу Даби. Спорт позволяет ломать стены и создавать мосты. Спорт позволяет понять, что за пределами политики у нас есть общая идентичность. Моральный кодекс дзюдо учит нас терпению, чести, самоконтролю, дружбе. Эти ценности важны не только на татами, это основа существования мира", - сказал Рандрианасолониейко.

О роли спорта как моста к миру высказался генеральный директор Мирового тура по керлингу Джо Вэлкли.

"Керлинг - небольшой вид спорта, но объединяет спортсменов из разных стран и континентов. Гораздо лучше, чем это делает политика. Российские команды - всегда желанные гости на наших турнирах. Есть международная федерация, она находится на другой стороне. Но мы считаем, что гуманитарная миссия спорта - привлекать молодежь всего мира. Мы должны помочь новому поколению, которое формируется сегодня, сохранить настоящие человеческие ценности", - заявил Вэлкли.

Министр спорта Сербии Зоран Гаич заверил в полной поддержке российских спортсменов.

"Вызовы, с которыми сталкивается спорт сейчас, острее, чем когда либо. Во времена мировых кризисов спортсмены страдают больше других. Судьбы сербского народа очень похожи на судьбу российского народа в последние годы. Поэтому мы всегда поддерживаем наших братьев — российских спортсменов", — сказал Зоран Гаич.

Президент Федерации гребного спорта России, амбассадор национального бренда "Сделано в России" Алексей Свирин рассказал о дальнейшем развитии Международной Владивостокской регаты, которая ежегодно проходит на Восточном экономическом форуме.

Как скейтбордистов более 60 стран объединяет московский турнир Grand Skate Tour скейтбординг рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. А президент Федерации падела России Алексей Золотарев презентовал на форуме турнир "Москва", на который в этом году приехали топ-100 из Испании, Италии, Франции, Аргентины и Парагвая.

Также в сессии приняли участие бывший президент Международного союза велосипедистов Патрик Маккуэйд, министр по делам спорта, молодежи и занятости Буркина-Фасо Анюйиртоле Ролан Сомда, министр по делам спорта, отдыха, искусств и культуры Зимбабве Ансельм Санятве, министр по делам молодежи и спорта, ответственный за гражданское воспитание и формирование гражданского сознания Мали Абдул Кассим Ибрахим Фомба, генеральный инспектор Министерства спорта и физического воспитания Республики Камерун Мишель Диссаке Мбарга, генеральный директор спортивного инвестиционного форума SIF Ибрагим Аль Барки, содиректор Никарагуанского института спорта Даниел Перес Секейра, председатель Международной федерации текбола Виктор Хусар, вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Абхазии Тарас Хагба и председатель Комитета по молодежной политике и спорту Южной Осетии Сослан Гассиев и почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Жоселин-Патрик Мандзела.