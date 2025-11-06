"Государство и бизнес: создаем спортивную среду вместе" — на РСД обсудили актуальные вопросы взаимодействия государства и бизнеса

В рамках XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" состоялась одна из ключевых сессий "государство и бизнес создаем спортивную среду вместе", посвященная развитию партнерских механизмов в сфере физической культуры и спорта.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. При поддержке правительства Российской Федерации, Министерства Спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс.

Сессия объединила представителей федеральных и региональных органов власти, бизнес‑сообщества и спортивных федераций, а именно: Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя Организационного комитета Михаил Дегтярев, губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков.

Участники сессии рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия государства и бизнеса в развитии спортивной инфраструктуры, включая, механизмы государственно‑частного партнерства, налоговые и регуляторные стимулы для частных инвестиций в спорт, форматы сотрудничества при организации массовых спортивных мероприятий и решения для повышения доступности спорта.

"Самое главное, что сегодня спортивная отрасль проходит перенастройку. Процесс идет. Как отметил наш президент, Владимир Владимирович Путин — спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются коммерческими организациями. Это важно очень понимать. Тем не менее, некоторые из них жили фактически за счет государственных средств, но при этом довольно вольно себя чувствовали в выполнении задач, которые государство ставит перед отраслью. Поэтому сегодня курс на то, чтобы в федерации приходили крупные бизнесмены взят, и он будет продолжен", — отметил Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя Организационного комитета Михаил Дегтярев.

В свою очередь Губернатор Тульской области; председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев отметил, что совместная работа бизнеса и государства обладает широкими перспективами для дальнейшего развития:

"Это как раз та самая ниша сегодня — корпоративный спорт, которая имеет достаточно серьезные перспективы для развития. Сегодня, говоря о вовлеченности в занятия физкультурой и спортом, мы имеем разные показатели. Если мы с вами возьмем трудоспособное население, то здесь вовлеченность в занятия физкультурой и спортом заметно ниже. Порядка 40-50%. Как раз здесь есть куда развиваться. И с точки зрения массового спорта, в целом, и с точки зрения развития корпоративного спорта", — заявил Миляев.

В рамках дискуссии участники также рассказали о собственном опыте взаимодействия между бизнесом, федерациями и государством и важности инфраструктуры расширения инфраструктуры для развития спорта.

"Мы создали единую методику — это программа "красная машина", национальная программа развития хоккея. Утвержденная и созданная совместно с министерством спорта. Соблюдая все стандарты, мы создали такую программу. Мы стараемся создавать инфраструктуру. Очень важно, рядом с общеобразовательной школой, в шаговой доступности, создавать спортивные объекты. Тогда ребенок может ходить в школу, спокойно учиться, получать образование и в это же время заниматься любимым видом спорта. Благодаря таким проектам мы имеем возможность строить инфраструктуру", — отметил первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков подчеркнул важность всесторонней поддержки профессионального спорта и распределения задач между бизнесом и государством, для достижения результатов.

"Конечно, я исхожу из того, что федерации, в первую очередь — это медали, зачеты, значки и результат. Это мы тоже прекрасно понимаем. Здесь очень важны договоренности между государством и тем же бизнесом, потому что полностью, к сожалению, бизнес брать на себя эту задачу не может, потому что — это задача государства".

По итогам дискуссии сформулирован ряд предложений, направленных на усиление синергии государственного и частного сектора. Обсуждена возможность введения дополнительных преференций для компаний, инвестирующих в инфраструктуру массового спорта и детско‑юношеские школы.

