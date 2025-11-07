Волонтеры самарского Росреестра участвовали в форуме "Россия — спортивная держава"

Молодежный совет и члены профсоюза самарского Росреестра стали волонтерами на одном из центральных событий в спортивной жизни страны — Международном форуме "Россия — спортивная держава" (РСД), мероприятия которого прошли на площадке "Солидарность Самара Арена".

13-й спортивный форум стал центром для обсуждения актуальных вопросов на тему: "Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе". В Самару прибыло более 20 зарубежных делегаций и более 100 спортивных активистов: министров спорта, руководителей национальных олимпийских комитетов.

На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации "Ассоциация гольфа России". Гольф в России молодой и постоянно развивающийся вид спорта. Волонтеры научили ребят разным техникам игры в гольф. Школьники получили массу положительных эмоций.

"Мы счастливы, что нам довелось принять участие в организации значимого спортивного события не только для города и региона, но и для всей нашей страны", — отметил член Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра Сергей Гаршин.