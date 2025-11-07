Волонтеры самарского Росреестра участвовали в форуме "Россия — спортивная держава"

Молодежный совет и члены профсоюза самарского Росреестра стали волонтерами на одном из центральных событий в спортивной жизни страны — Международном форуме "Россия — спортивная держава" (РСД), мероприятия которого прошли на площадке "Солидарность Самара Арена".
13-й спортивный форум стал центром для обсуждения актуальных вопросов на тему: "Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе". В Самару прибыло более 20 зарубежных делегаций и более 100 спортивных активистов: министров спорта, руководителей национальных олимпийских комитетов.
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации "Ассоциация гольфа России". Гольф в России молодой и постоянно развивающийся вид спорта. Волонтеры научили ребят разным техникам игры в гольф. Школьники получили массу положительных эмоций.
"Мы счастливы, что нам довелось принять участие в организации значимого спортивного события не только для города и региона, но и для всей нашей страны", — отметил член Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра Сергей Гаршин.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.