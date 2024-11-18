Свыше 710 тыс. самарцев воспользовались автобусами дачных маршрутов в 2024 году

В мэрии Самары подытожили сезон дачных перевозок, который в 2024 году продлился с 20 апреля по 31 октября. В это время в городе было организовано более 30 специальных маршрутов, сообщает городской департамент транспорта.

Врио главы Самары Иван Носков отметил, что в минувшем сезоне более 710 тыс. самарцев воспользовались дачными маршрутами. Он констатировал, что такие перевозки популярны и социально значимы.

"Востребованность не снижается и нам нужно отвечать требованиям. По этому вопросу важна и обратная связь, которая поступает, в том числе, через соцсети. Проанализируйте обращения, на что обращают внимание жители, что хотят улучшить, нужно заданную планку не только держать, но и повышать", — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Самары.

Отметим, что стоимость проезда на дачных маршрутах с 2022 года не менялась, на линии действуют льготы, в том числе садово-дачная карта, проезд по которой составил от 24 до 40 рублей. На стоимость влияет протяженность поездки. По карте школьника можно было добраться до пункта назначения за 18,2 рубля, за наличные — от 29 до 159 рублей.