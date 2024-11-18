Самарская область возьмет в долг 1 млрд рублей

Министерство управления финансами Самарской области намерено взять кредит с лимитом в 1 млрд рублей. Опубликована информация о проведении соответствующих торгов.
Средства предназначены для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения государственных долговых обязательств Самарской области.
За пользование кредитом в течение года регион готов заплатить 220 млн рублей.
По данным регионального минфина, на 1 ноября сумма госдолга области составляет 58,1 млрд руб., из которых 51,8 млрд приходится на ссуды и кредиты из федерального бюджета и 6,3 млрд - на облигации.
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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...