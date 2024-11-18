Самарская область возьмет в долг 1 млрд рублей

Министерство управления финансами Самарской области намерено взять кредит с лимитом в 1 млрд рублей. Опубликована информация о проведении соответствующих торгов.

Средства предназначены для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения государственных долговых обязательств Самарской области.

За пользование кредитом в течение года регион готов заплатить 220 млн рублей.

По данным регионального минфина, на 1 ноября сумма госдолга области составляет 58,1 млрд руб., из которых 51,8 млрд приходится на ссуды и кредиты из федерального бюджета и 6,3 млрд - на облигации.