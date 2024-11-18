Губернатор рассказал, как в Самарской области отметят Новый год

Празднование Нового года в Самарской области пройдет без масштабных мероприятий. Об этом в понедельник, 18 ноября, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Праздновать в условиях специальной военной операции и того агрессивного наклона, с которым враги пытаются нас дестабилизировать, это неправильно. Но все-таки доброе в жизни должно присутствовать. Поэтому прошу глав городов проанализировать ситуацию с точки зрения убранства. Никаких праздников, масштабных концертов. Это неправильно. А убранство городов создает ощущение праздника. Всё равно же мы все 31 числа с близкими собираемся", — сказал глава региона.
Также губернатор сообщил, что в новогоднюю ночь он с супругой и его заместители с семьями планируют посетить площадь (судя по всему, Куйбышева — прим.ред.), чтобы поздравить жителей, пообщаться. Также будут организованы дежурства должностных лиц.
Масштабного празднования Нового года в Самарской области не устраивали уже несколько лет: сначала — из-за пандемии коронавируса, потом — по причине проведения СВО на Украине. Но, как правило, ограничения не распространяются на детские мероприятия.
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