К Новому году Самару украсят около 7 тысяч световых элементов ﻿

В Самаре приступили к оформлению общественных пространств и городских улиц новогодней праздничной иллюминацией, сообщает пресс-служба мэрии города. Всего запланировано разместить около 7 тыс. световых элементов.
"В этом году мы не будем изменять традиций, украсим традиционные общественные пространства иллюминацией, светодиодными конструкциями. Уверен, магазины, торговые центры, рестораны и другие предприниматели примут участие в оформлении города. В полном объеме иллюминация должна быть готова до 20 декабря. Дал поручение проработать на следующий год проект комплексного светового оформления города", — сказал и. о. главы города Иван Носков.
Вдоль основных дорог города отремонтируют существующие световые консоли на опорах системы освещения. В локациях для прогулок и массового отдыха появятся также световые скульптуры, пространственные композиции, "фонтаны", елки, светодиодные гирлянды.
Специалисты муниципального предприятия "Самарагорсвет" уже монтируют иллюминацию на склоне у площади Славы.
"Здесь работы самые трудоемкие, занимают около месяца. На склоне засияет масштабная многоуровневая светодинамическая инсталляция, состоящая из 74 элементов: "фонтана", композиции "Северное сияние", арочных колонн, нескольких десятков светящихся шаров, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов. — Инсталляция готова на 80%. По мере завершения работ специалисты проводят тестовое подключение ее отдельных фрагментов".
Все элементы иллюминации энергоэффективные.
Самое масштабное оформление иллюминацией по традиции будет на площади им. В. В. Куйбышева. Здесь оформление будет вестись во взаимодействии с департаментом культуры и молодежной политики Самары.
Коммерческие предприятия Самары также приступили к праздничному оформлению фасадов, витрин, входных групп, прилегающей территории. Новогоднее убранство появилось в историческом центре — на улицах Куйбышева и Ленинградской, у ряда торговых центров.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?