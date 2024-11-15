К Новому году Самару украсят около 7 тысяч световых элементов ﻿

В Самаре приступили к оформлению общественных пространств и городских улиц новогодней праздничной иллюминацией, сообщает пресс-служба мэрии города. Всего запланировано разместить около 7 тыс. световых элементов.

"В этом году мы не будем изменять традиций, украсим традиционные общественные пространства иллюминацией, светодиодными конструкциями. Уверен, магазины, торговые центры, рестораны и другие предприниматели примут участие в оформлении города. В полном объеме иллюминация должна быть готова до 20 декабря. Дал поручение проработать на следующий год проект комплексного светового оформления города", — сказал и. о. главы города Иван Носков.

Вдоль основных дорог города отремонтируют существующие световые консоли на опорах системы освещения. В локациях для прогулок и массового отдыха появятся также световые скульптуры, пространственные композиции, "фонтаны", елки, светодиодные гирлянды.

Специалисты муниципального предприятия "Самарагорсвет" уже монтируют иллюминацию на склоне у площади Славы.

"Здесь работы самые трудоемкие, занимают около месяца. На склоне засияет масштабная многоуровневая светодинамическая инсталляция, состоящая из 74 элементов: "фонтана", композиции "Северное сияние", арочных колонн, нескольких десятков светящихся шаров, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов. — Инсталляция готова на 80%. По мере завершения работ специалисты проводят тестовое подключение ее отдельных фрагментов".

Все элементы иллюминации энергоэффективные.

Самое масштабное оформление иллюминацией по традиции будет на площади им. В. В. Куйбышева. Здесь оформление будет вестись во взаимодействии с департаментом культуры и молодежной политики Самары.

Коммерческие предприятия Самары также приступили к праздничному оформлению фасадов, витрин, входных групп, прилегающей территории. Новогоднее убранство появилось в историческом центре — на улицах Куйбышева и Ленинградской, у ряда торговых центров.