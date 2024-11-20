В самарской кофейне пройдет виниловый вечер регги

В пятницу, 22 ноября, в 17:00, в самарской кофейне Surf coffee® X kusto (ул. Куйбышева, 100) пройдет вечер виниловых пластинок (16+).
Вечер будет посвящен регги. Он начнется с подкаста независимого музыкального лейблаа, созданного предприятием Surf Coffee — Propaganda Machine. Затем гостей ждет виниловым сет, в котором можно будет услышать Боба Марли, Ли Перри и Грегори Айзекса. Также ожидается небольшая лекция об истории зарождения регги и биографии известных исполнителей.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!