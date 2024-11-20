Нацпроект помог самарскому производителю нестандартного оборудования для нефтегазовой промышленности увеличить выработку

Новокуйбышевская компания "Проминдустрия" завершила пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства. Улучшить производственные процессы предприятию помог оператор нацпроекта "Производительность труда" — Региональный центр компетенций Самарской области.

В Самарской области с начала действия национального проекта "Производительность труда" его участниками стали около двухсот компаний и предприятий. Губернатор Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал особую значимость промышленности в экономическом развитии региона. "Первостепенной задачей станет рост производства обрабатывающего сектора, который будет достигаться, в том числе, за счет развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области — автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии", — подчеркнул глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

Региональный центр компетенций в ходе проведенной диагностики на площадках "Проминдустрия" выявил проблемные моменты и определил эталонный участок — участок сварки, гидроиспытаний, сборки и упаковки продукции. Применение здесь таких методик как стандартизированная работа, производственный анализ, система 5С позволили значительно улучшить показатели. "До внедрения бережливого производства время протекания процесса составляло 71 минуту, после оптимизации — сократилось до 40 минут, что уменьшает время протекания цикла на 43%. Количество незавершенного производства уменьшилось на 17%. При этом выработка увеличилась на 14%", — поделился результатами Алексей Поляков, управляющий производством ООО ПО "Проминдустрия".

В дальнейшем лучшие практики бережливого производства будут тиражироваться и на других производственных площадках компании.

"В Самарской области нацпроектом охвачено уже 186 компаний и около трех тысяч сотрудников прошли обучение бережливому производству. Суммарная выручка этих предприятий 335 млрд рублей, — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Нацпроект помогает предприятиям повысить эффективность, что в современных условиях становится важным, особенно для отраслей с дефицитом рабочей силы".

Повышение производительности на предприятиях с 2025 года будет продолжаться в рамках нового федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который предполагает охват не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей до 2030 года. Это позволит закрепить достигнутые результаты и продолжить работу по повышению производительности.