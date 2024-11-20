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Экономика и бизнес

Нацпроект помог самарскому производителю нестандартного оборудования для нефтегазовой промышленности увеличить выработку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевская компания "Проминдустрия" завершила пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства. Улучшить производственные процессы предприятию помог оператор нацпроекта "Производительность труда" — Региональный центр компетенций Самарской области.

Фото: Региональный центр компетенций Самарской области

В Самарской области с начала действия национального проекта "Производительность труда" его участниками стали около двухсот компаний и предприятий. Губернатор Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал особую значимость промышленности в экономическом развитии региона. "Первостепенной задачей станет рост производства обрабатывающего сектора, который будет достигаться, в том числе, за счет развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области — автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии", — подчеркнул глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

Региональный центр компетенций в ходе проведенной диагностики на площадках "Проминдустрия" выявил проблемные моменты и определил эталонный участок — участок сварки, гидроиспытаний, сборки и упаковки продукции. Применение здесь таких методик как стандартизированная работа, производственный анализ, система 5С позволили значительно улучшить показатели. "До внедрения бережливого производства время протекания процесса составляло 71 минуту, после оптимизации — сократилось до 40 минут, что уменьшает время протекания цикла на 43%. Количество незавершенного производства уменьшилось на 17%. При этом выработка увеличилась на 14%", — поделился результатами Алексей Поляков, управляющий производством ООО ПО "Проминдустрия".

В дальнейшем лучшие практики бережливого производства будут тиражироваться и на других производственных площадках компании.

"В Самарской области нацпроектом охвачено уже 186 компаний и около трех тысяч сотрудников прошли обучение бережливому производству. Суммарная выручка этих предприятий 335 млрд рублей, — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Нацпроект помогает предприятиям повысить эффективность, что в современных условиях становится важным, особенно для отраслей с дефицитом рабочей силы".

Повышение производительности на предприятиях с 2025 года будет продолжаться в рамках нового федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который предполагает охват не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей до 2030 года. Это позволит закрепить достигнутые результаты и продолжить работу по повышению производительности.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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