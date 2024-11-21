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Общество

В Самаре готовят к реконструкции стелу моторостроительного завода им. Фрунзе

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году Россия готовится отметить 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Самаре стартовали работы по благоустройству и ремонту памятников, монументальных сооружений и мемориальных досок, посвященных ратному и трудовому подвигу в Великую Отечественную войну.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Центр хозяйственного и технического обеспечения завершил обследование всех закрепленных за ним 30 мемориальных сооружений и составил план их ремонта.

"Обследование памятников и монументов проходило комплексно. Крупные повреждения выявлены на стеле ветеранам Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе, расположенной на Аллее Трудовой Славы. У конструкции был выявлен сильный угол отклонения, что может привести к ее разрушению. Объект огорожен, планируем его полностью реконструировать. В настоящее время проведен конкурс на проведение работ по демонтажу высотного элемента памятника. До конца этого года будет заключен контракт на проектирование мемориального сооружения. Работы по воссозданию объекта планируем закончить в 2025 году", — пояснила руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Для точного воспроизведения композиции высотой около 25 метров выполнено лазерное сканирование ее металлической части, составлена исполнительная съемка для формирования архитектурных чертежей. После разработки проекта восстановления стелы он будет представлен историко-культурной общественности и ветеранским организациям. При воссоздании объекта будет сохранен первоначальный внешний облик мемориала, в начальных габаритных размерах и архитектурных решениях.

"Мой отец Александр Федорович Темников на тот момент был главным художником города и принимал непосредственное участие в проектировании стелы, посвященной моторостроительному заводу имени Фрунзе, которая символизирует дань памяти его трудовому подвигу в годы войны. К сожалению, по истечении многих лет нахождения под воздействием внешней среды, объект стал аварийным. Сейчас ведутся работы по его демонтажу, с последующим восстановлением. Отрадно осознавать, что памятное место будет сохранено, и творение моего отца будет жить дальше. Конечно, мы будем сопровождать этот проект на всех этапах от проектирования до реализации", — отметил заместитель руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Антон Темников.

Всего в областном центре расположено 326 мемориальных объектов, увековечивающих память героев и событий ВОВ, в том числе 113 памятников и 212 мемориальных досок.

Стоит отметить, что большинство объектов, увековечивающих память героев и событий Великой Отечественной войны, уже привели в порядок. Так, был проведен капитальный ремонт мемориального комплекса землякам, проживающим в Куйбышевском районе и погибшим в годы ВОВ и памятного знака "Солдаты Великой Победы". Кроме того, в рамках текущего ремонта обновили стелу Герою Советского Союза, летчице Ольге Санфировой, автомобиль "ЗИС" Памяти шоферам, погибшим в годы войны, стелу ветеранам 9 ГПЗ имени В. В. Куйбышева и др.

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