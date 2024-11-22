16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Доладов о программе "Самара 450": "Проекты направлены на решение острых и фундаментальных задач, которые стоят перед нашим регионом" На "Транспортной неделе" в Москве обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области Сергей Филиппов вернулся в правительство Самарской области Главой минфина Самарской области может стать "варяг" В Самарской области сменится глава департамента информтехнологий

Облправительство Власть и политика

В департаменте информтехнологий Самарской области прошли публичные слушания ИТ-бюджета на 2025–2027 годы

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В департаменте информационных технологий и связи Самарской области прошло публичное обсуждение бюджета ведомства на ближайшие три года. С докладом об основных расходных обязательствах выступил руководитель ДИТиСа Константин Пресняков.

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

15 ноября в Самарской губернской думе в первом чтении был утвержден бюджет Самарской области на 2025 г. и плановый период 2026–2027 годов. Главный финансовый документ сформирован исходя из полного исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, главы региона Вячеслава Федорищева и положений Программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.

В рамках публичного обсуждения отраслевого ИТ-бюджета Константин Пресняков отметил, что департамент в рамках госпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" реализует три подпрограммы: "Связь и коммуникации", "Цифровой регион" и "Обеспечение деятельности департамента и подведомственных ему госучреждений".

Средства будут направлены на реализацию мероприятий АПК "Безопасный город", развитие Системы-112, ремонта почтовых отделений связи, размещенных в муниципальных зданиях, на развитие средств информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства региона, системы видео-конференц-связи, центров обработки данных.

Для обеспечения безопасности в ближайшие три года на территории области будет установлено 80 видеокамер в 10 муниципальных образованиях, приобретено серверное оборудование и программное обеспечение для внедрения системы биометрической идентификации лиц в Самаре и Тольятти, а также на объектах транспортной инфраструктуры (речной вокзал, ж/д вокзал и станции, аэропорт), МФЦ и торговых центров Самары.

В состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" входит 1942 видеокамеры, интегрировано 30 систем видеонаблюдения сторонних объектов различных форм собственности, включающих в себя 948 видеокамер. Также в состав АПК включено 100 пультов экстренной связи "Гражданин-Полиция" в местах массового скопления граждан.

Отдельное внимание в расходных обязательствах департамента уделено работам по обеспечению требований информационной безопасности. Подведомственное ДИТиСу учреждение — ГБУ СО "Цифровой регион" — осуществляет функции центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области. На базе регионального центра организована круглосуточная дежурная смена. Она обеспечивает работоспособность и защиту более 400 сайтов органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

Во время публичных слушаний также представили новые направления затрат — это создание Ситуационного центра губернатора Самарской области и строительство 1070 объектов экстренного оповещения населения. Уже ведется строительство 330 объектов, включающих в себя семь пунктов управления и 323 пункта оповещения.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования и на поддержку ИТ-отрасли: компенсацию расходов ИТ-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту (на конец октября 2024 г. предоставлено 24 выплаты) и на льготное кредитование для улучшения жилищных условий молодых специалистов. Максимальная сумма выдаваемого кредита для Самарской области составляет 30 млн руб., а процентная ставка по ИТ-ипотеке — до 4% (федеральная ставка — до 6%). В рамках федеральной программы ИТ-ипотеки в Самарской области в 2023 г. выдано 813 кредитов на общую сумму более 4 млрд рублей. В 2024 г. (по состоянию на 20.10.2024 г.) уже выдано 568 кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей. По льготной региональной процентной ставке в 2023 г. были заключены 34 кредитных договора на 30 млн рублей. В 2025–2027 гг. минимальное количество ИТ-специалистов, которые могут воспользоваться региональной ИТ-ипотекой составит до 50 человек ежегодно.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1