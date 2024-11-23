В самарской филармонии пройдет конкурс молодых музыкантов

С 28 ноября по 4 декабря на площадке Самарской филармонии состоится XXIX Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.

Конкурс, проверенный временем, нацелен на выявление, поддержку и профессиональное развитие одарённых детей и талантливой молодёжи в мире музыки. Он предоставляет платформу для нового поколения исполнителей, даря им возможность продемонстрировать свои способности в различных номинациях. В этом году участники будут состязаться в категориях: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Академическое сольное пение", "Композиция" и "Музыковедение".

Отдельный интерес представляет состав жюри, которое будет состоять из представителей ведущих консерваторий, музыкальных театров и филармоний, а также членов творческих союзов как России, так и зарубежных стран. Ожидается, что их экспертная оценка станет важным шагом на пути к карьерному развитию юных музыкантов.

"Общение с известнейшими музыкантами мира, знакомство с лучшими педагогическими школами России и зарубежья, а также возможность представить свое творчество профессиональной аудитории — все это делает конкурс уникальным событием и частью культурной жизни Самары. Пусть этот конкурс станет для вас ярким событием и возможностью проявить свои таланты! Желаю всем удачи и творческих успехов!", - сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Билеты на концерты бесплатные, успейте зарегистрироваться и забронировать их по ссылке.