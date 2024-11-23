Мария Киселева презентовала в Самаре фильм "Под двумя небесами"

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в пятницу, 22 ноября, состоялась премьера фильма "Под двумя небесами", сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Художественно-документальная короткометражная картина рассказывает о безграничных возможностях российских синхронисток, покоряющих водную стихию. В его основе 25-летняя история побед наших спортсменов тренеров, неповторимые ощущения "зазеркалья" и кадры подводной съемки, вдохновленные шедеврами русской живописи и балета.

Автор идеи фильма — уроженка Самарской области, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая лично приехала в Самару на презентацию фильма. Поддержку в создании картины оказала в том числе Самарская область. Зрителями стали юные воспитанники спортивных школ и секций.

Напомним, между Самарской областью и "Театром на воде" Марии Киселевой заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".