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Кино Культура

Мария Киселева презентовала в Самаре фильм "Под двумя небесами"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в пятницу, 22 ноября, состоялась премьера фильма "Под двумя небесами", сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Художественно-документальная короткометражная картина рассказывает о безграничных возможностях российских синхронисток, покоряющих водную стихию. В его основе 25-летняя история побед наших спортсменов тренеров, неповторимые ощущения "зазеркалья" и кадры подводной съемки, вдохновленные шедеврами русской живописи и балета.

Автор идеи фильма — уроженка Самарской области, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая лично приехала в Самару на презентацию фильма. Поддержку в создании картины оказала в том числе Самарская область. Зрителями стали юные воспитанники спортивных школ и секций.

Напомним, между Самарской областью и "Театром на воде" Марии Киселевой заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии в рамках международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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