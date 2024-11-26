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Эксперт Авито Работы дала молодежи советы по составлению сопроводительного письма

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре в России завершился онлайн-чемпионат "Молодые профессионалы: от резюме до повышения", участие в котором приняли учащиеся 8–11 классов школ и студенты первых курсов колледжей. В рамках проекта будущие специалисты изучали современные подходы к составлению резюме, оттачивали навыки самопрезентации и другие скиллы, важные для будущего трудоустройства.

Одним из партнеров мероприятия стала платформа по поиску вакансий и сотрудников Авито Работа. Эксперт чемпионата Ольга Полякова, HR бизнес-партнер Авито Работы, рассказала о том, как составить мотивационное письмо.

Исследования специалистов платформы показали, что далеко не все соискатели понимают важность подготовки сопроводительного письма — почти треть (31%) респондентов никогда не пишут сопроводительные письма при отклике на вакансии. 22% обязательно добавляют мотивационное письмо, если работодатель этого требует. 13% всегда пишут их, так как считают это важной частью подачи резюме, а 11% готовят сопроводительный текст, когда необходимо дополнить информацию, которая не уместилась в резюме. Еще 11% используют сопроводительное письмо для того, чтобы выразить свою мотивацию и стремление работать в определенной компании, а 7% пишут его, чтобы объяснить карьерные пробелы или смену профессии.

Мотивационное или сопроводительное письмо — это дополнительный шанс показать работодателю, насколько соискатель заинтересован в вакансии, и подчеркнуть свои преимущества.

При отклике на объявление или отправке резюме рекрутеру напрямую в письмо стоит включить:

  • Подробности о вас и вашем опыте. В письме выпишите 1–2 ключевых карьерных достижения, на которые вы хотели бы обратить внимание работодателя. Описанные результаты должны быть конкретными, измеримыми и напрямую связанными с интересующей вас позицией. Например, соискатель на позицию руководителя отдела продаж может указать, насколько увеличилось число клиентов компании или объем выручки за время его работы на предыдущем месте. Если же у вас пока нет трудового опыта (вообще или по конкретной специальности), постарайтесь проанализировать свою учебную или общественную деятельность. Возможно, опыт написания статей для студенческой газеты будет полезен при трудоустройстве копирайтером, а участие в запуске волонтерского движения покажет вас как перспективного организатора мероприятий.
  • Интерес к компании. Если вы решили откликнуться на вакансию, значит, что-то в описании должности или деятельности самой компании вас привлекло. Мотивационное письмо дает возможность подчеркнуть, какие ценности, проекты и другие аспекты деятельности организации совпадают с вашими личными интересами. Такой "персонализированный" подход к отклику отразит вашу мотивацию к трудоустройству и понимание специфики компании. А это, в свою очередь, может стать дополнительным преимуществом при рассмотрении вашей кандидатуры HR-специалистом.
  • Обоснование выбора вакансии и ваши конкурентные преимущества перед другими кандидатами. В процессе трудоустройства обе стороны — соискатель и работодатель — заинтересованы в равнозначном обмене. Задайте себе два вопроса:

— Какие ваши навыки и компетенции могут быть полезны на желаемой должности, принесут пользу компании?
— Какие вызовы и возможности для профессионального развития откроются для вас при трудоустройстве на эту позицию?

Сформулируйте емкий и лаконичный ответ на оба вопроса. Если у вас пока нет опыта работы, а соответственно, и профессиональных навыков, на которых можно сделать акцент, не отчаивайтесь. При первом трудоустройстве на начальные позиции главное — интерес к делу, желание развиваться, обучаемость и способность к взаимодействию в команде.

Другие советы и рекомендации

  • Краткость — сестра таланта. При написании письма избегайте общих фраз и выражений. Текст должен быть конкретным, понятным, без "воды". Основная цель мотивационного письма — заинтересовать HR-специалиста. Подробную информацию о вас он сможет узнать в резюме или на этапе собеседования, поэтому объема до 1000 знаков для первоначального знакомства будет более чем достаточно.
  • Сохраняйте структуру. При найме сотрудников рекрутеры ежедневно просматривают десятки писем и резюме. Чтобы захватить внимание адресата, суть текста должна быстро и корректно считываться из отклика. Один из способов сделать материал более понятным — продумать структуру письма, разделить его на смысловые блоки и визуально выделить самые важные тезисы.
  • Грамотность. Наконец, перед отправкой стоит убедиться в том, что ваш текст составлен аккуратно и грамотно. Мотивационное письмо — это способ создать первое впечатление о вас у работодателя, поэтому перепроверить его лишний раз не помешает.
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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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