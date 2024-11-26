Государственные и общественные награды вручили мамам в Самарской области

В Самарской области более тысячи гостей побывали на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. Среди участников праздника были многодетные женщины; жены и матери военнослужащих, участвующих в СВО; приемные матери, которые, в том числе воспитывают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; матери, награжденные знаками "Материнская доблесть", орденами и медалями "Родительская слава", региональными наградами.

В рамках праздника со сцены Театра оперы и балета звучал рассказ о матерях-героинях, воспитавших 10 и более детей; приемных матерях, подаривших тепло и заботу детям-сиротам; матерях, воспитавших героев, и матерях, чьи дети прославили регион в медицине, спорте, науке.

"Спасибо за вашу безграничную любовь и заботу. Здоровья и добра, — подчеркнул в своем обращении глава региона Вячеслав Федорищев. — Особые поздравления мамам, которые воспитали защитников родины. Знайте, вы самые сильные, мудрые".

В этот день женщины были награждены знаками отличия "Материнская доблесть", почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области.

"Быть мамой куда сложнее, чем мы, мужчины, можем себе представить. Это значит круглосуточно работать, совмещать сразу несколько профессий, обладать безграничным терпением, выносливостью, испытывать искреннюю любовь к своему ребенку и принимать его таким, какой он есть, переживать за него даже когда он становится взрослым", — сказал, вручая женщинам награды, вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Одной из награжденных стала мать шестерых детей Екатерина Мохова из Самары. Ей вручили знак отличия "Материнская доблесть" II степени. "Прежде всего — это любовь, которая дает возможность сохранять мир, спокойствие и благополучие в семье. А вторая составляющая — это терпение, потому что без него непросто воспитывать детей", — поделилась секретом семейного счастья многодетная мать.

В Самарской области уделяют большое внимание благополучию семей с детьми, формированию здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, оказанию помощи многодетным и молодым семьям, что является серьезной поддержкой для всех семей, где есть дети.

"Я хочу сказать спасибо государству за все меры соцподдержки, которые сегодня есть в нашем регионе. Нам, многодетным мамам, они очень помогают. Но главное — это дарить всем детям одинаковую ласку и любовь, чтобы ни один ребенок был не обделен. Государство помогает финансово, а мы, родители, просто любим", — сказала многодетная мать из Отрадного Наталья Русанова.

В Самарской области действуют 38 мер поддержки семей с детьми, в том числе и в рамках нацпроекта "Демография". Всего в регионе 229 тыс. семей, где воспитывается более 318 тыс. детей, охвачено различными видами социальной помощи (пособиями, выплатами и не финансовыми мерами поддержки). Рост благополучия семей — в числе основных задач Программы социально-экономического развития региона, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым.