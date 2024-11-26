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Общество

"Транспорт будущего Самара" поздравил сотрудниц компании с Днем матери

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В программе праздника, который устроили на площадке предприятия, были подарки, сюрпризы и теплые пожелания. Гостей встречал стенд с рисунками: 15 детей сотрудников приготовили ко Дню матери работы на тему "Моя мама строит будущее".

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Сотрудниц компании поздравили председатель совета директоров "Транспорта будущего Самара" Наталья Катина и генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Константин Яшин. Они отметили, что День матери напоминает о важности семьи и любви, поблагодарили матерей за их труд и заботу.

"День матери в компании "Транспорт будущего Самара" стал отличной возможностью для сотрудников собраться вместе, поделиться положительными эмоциями и создать атмосферу единства и поддержки. Мы хотим создать теплую атмосферу, где каждый сможет выразить свою благодарность и любовь вам, дорогие мамы", — отметила Наталья Катина.

Концертную программу на празднике показали детские творческие коллективы. На импровизированной сцене в производственном корпусе выступили юные артисты творческого центра "Арт Вэй" и ансамбля "Бэби-шлягер", исполнив песни и танцы, посвященные семье и материнству. До слез трогательным получились номера вокалистов: участницы шоу "Ты-супер!" на федеральном канале Анны Кузнецовой и Дениз Исмаиловой с песней "Мама" на двух языках.

Праздник завершился приятным сюрпризом: женщинам вручили букеты из красных роз, чтобы подчеркнуть важность их роли в жизни компании и общества.

 

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