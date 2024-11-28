"Авито" готовится выйти на рынок временной занятости

Сервис "Авито" создал в структуре группы отдельные юридические лица — ООО "Авито Гиг Решения" и ООО "Авито Консалт". Такая информация опубликована в ЕГРЮЛ, ее подтверждает и пресс-служба компании. Учредителем новых структур значится ООО "Авито Холдинг".

По информации пресс-службы, создание юрлиц — необходимый технический шаг для развития направления временной занятости как отдельного продукта. Выделение данного направления в отдельные юридические лица позволит запустить необходимые регистрационные и юридические процессы.

"В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. "Авито Работа" видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка", — говорится в сообщении пресс-службы.