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В Самарской области детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и Тольятти родители могут заказать доставку банковской карты для ребёнка. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оформить заявку в "СберБанк онлайн", а во время встречи с менеджером иметь при себе оригинал свидетельства о рождении ребёнка, если карта для него оформляется впервые. При этом присутствие ребёнка не обязательно. Сервис работает почти в 200 городах страны.

Детская СберКарта создана для юных клиентов банка, которым уже исполнилось 6 лет, но ещё нет 14-ти. Карты выпускаются в разных дизайнах: с изображением СберКота, Смешных монстриков, забавного Чебурашки, а также с дизайнами от популярного детского блогера Влада А4. Это универсальный инструмент для обучения ребёнка финансовой грамотности. С ней ребёнок может оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. За все покупки начисляется кешбэк бонусами "Спасибо" в размере 1%, а при покупках в супермаркетах — 1,5%. Накопленные бонусы ребёнок может списать у партнёров банка. СберКарта полностью бесплатна: за её выпуск, обслуживание и смс-уведомления на номер ребенка не надо платить.

Детскими СберКартами уже пользуются 4,7 млн российских детей. Дополнение к карте — многофункциональное приложение СберKids, оно разработано специально для детей с учётом их потребностей и возрастных ограничений. В нём можно проверять баланс, переводить деньги на карты Сбера и в банки-партнёры, открыть и пополнять счёт "Копилка" с доходностью до 11% годовых. А ещё это и образовательный портал, где ребёнок может смотреть обучающие видео, выполнять тесты и таким образом повышать свою финансовую грамотность. Приложением пользуется 2 млн детей. Недавно оно сменило дизайн и стало ещё более удобным и понятным.

"За девять месяцев 2024 года мы доставили более 1 млн карт, это на 70% больше, чем годом ранее. А значит, огромное число наших клиентов сэкономили время на визите в офис банка и посвятили его себе и другим людям", — сообщила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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