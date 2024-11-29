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Общество

В Самаре наметили пути развития корпоративного волонтерства

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду на площадке галереи "Новое пространство" в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел круглый стол "Корпоративное волонтерство — Итоги 2024", в ходе которого представители предприятий и общественных организаций рассказали о своем опыте развития добровольчества и договорились о планах на будущее. Организатор мероприятия — представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала "Волга Ньюс".

Фото: предоставлено НСКВ

Шире охват

В круглом столе приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса, многие из которых являются участниками Национального совета по корпоративному волонтерству. Модератором заседания выступила заместитель председателя НСКВ Анна Бушлякова. В этом году исполнилось 10 лет Национальному совету по корпоративному волонтерству. НСКВ продолжает работу в юбилейном году на благо страны под девизом "Меняемся сами — меняем мир!".

Совсем недавно в Москве прошел XIII Форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", организованный НСКВ, Ассоциацией менеджеров и Общественной палатой города Москвы. На форуме была представлена обновленная стратегия Совета, кроме того, состоялось награждение компаний — победителей конкурса "Чемпионы добрых дел", представивших лучшие волонтерские проекты этого года.

Представительство совета в Самарской области было создано в 2018 году. С тех пор НСКВ значительно расширил географию и в движение корпоративного добровольчества уже вовлечены 37 регионов страны. Более 360 компаний из более 30 отраслей экономики входят в состав НСКВ, и есть уверенность, что их число будет расти дальше.

По словам Анны Бушляковой, в этом году в состав участников Совета вошли более 40 компаний, в числе которых — в том числе IT-компании, предприятия разных отраслей экономики. НСКВ держит курс на вовлечение в добровольчество малого и среднего бизнеса, развивает сотрудничество с некоммерческим сектором, деловыми организациями и бизнес-ассоциациями.

Корпоративные волонтеры проводят в Самарской области акции социального и экологического профиля, присоединяются к федеральным мероприятиям.

"В основе развития корпоративного волонтерства — партнерство бизнеса, некоммерческого сектора и органов власти, — отметила Анна Бушлякова. — На платформе Национального совета по корпоративному волонтерству идет открытый прямой диалог по вопросам эффективного сотрудничества, тиражирования лучших практик, а также обмен опытом и поиск точек роста. В Самаре есть прекрасные примеры партнерства бизнеса и некоммерческого сектора".

По словам Анны Бушляковой, в среднем более 17% работников крупных предприятий, которые представлены в составе совета, участвуют в волонтерской деятельности.

"Мы стремимся, чтобы инициативы Совета были устойчивыми. В этом году представительствами НСКВ в регионах было проведено уже 172 акции, которые являются регулярными и оказывают долгосрочное положительное влияние на жизнь местных сообществ. В Самарской области среди таких мероприятий — помощь Ботаническому саду университета, День Волги, Всероссийский день чистоты", — привела примеры Анна Бушлякова.

Больше волонтеров

В заседании круглого стола приняла участие министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова, которая знакома с темой волонтерства не понаслышке. До своего назначения Наталья Рогова работала проректором по воспитательной работе и молодежной политике ПГУТИ, где такому направлению уделяют больше внимание, и этот опыт был также представлен на уровне мероприятий НСКВ.

По словам министра, волонтерство становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии многих компаний и вносит вклад в достижение национальных целей развития РФ через привлечение в социально полезную деятельность наиболее активной части населения, компетентных и неравнодушных сотрудников организаций.

Всего в Самарской области насчитывается более 200 тысяч волонтеров, которые оказывают помощь по различным направлениям деятельности. Дальнейшее развитие добровольчества в будущем будет происходить по нескольким направления, включая — медицинское, социальное, экологическое, инклюзивное, событийное и поисковое.

Согласно указу Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в ближайшие пять лет число вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность должно вырасти не менее чем 45%. И без активного участия предприятий не обойтись. Правительство региона со своей стороны продолжит поддержку развития добровольчества, задействуя все существующие как федеральные, так и региональные программы и другие механизмы. Кроме того, в муниципалитетах будут создавать и развивать добровольческие организации, необходимую инфраструктуру.

"На уровне министерства мы прорабатываем вопрос о заключении соглашений с предприятиями, чтобы работать с молодежью от 20 до 35 лет, активно привлекая их к волонтерству, при помощи наставников и экспертов на предприятиях. Такой подход направлен на социализацию молодежи и ее активное участие в развитии Самарского региона", — сказала Наталья Рогова.

Социальный аспект

Руководитель "Ресурсного центра добровольчества Самарской области" Юлия Рябева рассказала, что центру в этом году исполнилось пять лет. Структура занимается налаживанием взаимодействия между волонтерами и организаторами добровольческой деятельности, внедряет федеральные проекты и программы, популяризирует волонтерское движение, ведет поддержку таких организаций, обучение и делает многое другое.

В прошлом году по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел — 2023", победителями стали 24 региона, а Самарская область оказалась на первом месте — и не впервые. В 2024-м это позволило помочь 9 проектам в регионе с реализацией.

По словам Юлии Рябевой, такие конкурсы позволяют запускать в работу проекты НКО и поддерживать инфраструктуру развития добровольчества в Самарской области. Директор центра рассказала, какая сеть организаций и площадок действует в регионе, для того чтобы волонтеров становилось больше, и они могли найти направление себе по душе. Большие возможности открываются по федеральным и региональным программам. С 2019 года число волонтеров в Самарской области выросло в несколько раз. Количество мероприятий, в которых участвуют добровольцы, велико.

Юлия Рябева отметила, что работа выстроена со студентами и школьниками, системного взаимодействия с молодежью предприятий в должном объеме пока нет, такое направление перспективно, особенно учитывая опыт НСКВ и развитие корпоративного волонтерства, который стоит тиражировать на федеральном уровне.

"Я предлагаю всем компаниям подумать, каким образом нашу молодежь в возрасте от 23 до 35 лет и старшее поколение, уже в качестве наставников, вовлечь в волонтерство и в каких направлениях могли бы участвовать ваши коллеги. Мы предлагаем начать выстраивать эту коммуникацию и обратить внимание на региональные мероприятия, которые планируются в декабре, " — подчеркнула Рябева.

По ее словам, именно там организации будут представлять свои площадки, а в дальнейшем важно найти точки соприкосновения с предприятиями, как можно взаимодействовать в рамках сотрудничества в сфере работы с молодежью.

Опытом волонтерства на примере своих организаций также поделились руководитель Семейного арт-центра "Ренуар", член Самарского кадрового клуба, курирующий вопросы благотворительности и соцпрограмм, Екатерина Никишкина и руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник "ЛИНЛАЙН" и БФ "Линия Добра "ЛИНЛАЙН" Наталья Ливенцова.

Особое внимание в ходе круглого стола уделили Самарскому региональному инклюзивному балу, такой социально-культурный проект объединяет детей и молодежь с различными формами инвалидности и без, проходит в области с 2014 года. Каждое мероприятие уникально. Бал десятилетия задумывают как эпохальное событие. Важную роль играют партнеры из числа предприятий и организаций, которые поддерживают такие балы.

Опыт предприятий

Руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова рассказала, что в компании, которая работает во многих регионах, огромное внимание уделяется экологии. Ведь энергетика оказывает воздействие на нее, и одна из ключевых задач — восполнять биоресурсы, восстанавливать лесные территории.

"До 2022 года волонтерская деятельность была представлены разрозненными проектами, а два года назад у нас принята была единая ESG-стратегия, все филиалы участвуют в этом движении, а инициативы всегда находят отклик", — сказала Ольга Смородинова.

По ее словам, филиал ежегодно проводит акции, работники участвуют в разного рода мероприятиях. Здесь и тема СВО, оказание поддержки военнослужащим и тем, кто на передовой. В начале года сотрудники Самарского филиала также внесли свою лепту в поддержку Оренбургской области, когда произошло небывалое половодье. "День донора", "Елка желаний", "Урок безопасности тепла" — эти и другие мероприятия развивают корпоративное волонтерство.

"Наша любимая экологическая акция связана с посадкой деревьев. И приезжали к нам волонтеры от Национального совета корпоративного волонтерства. Два раза в год в Тольятти высаживаем суммарно не меньше 20 тысяч саженцев сосен. Проводим обработку территории. Результаты, конечно, впечатляющие. Самое главное, что наше волонтерское движение в этом направлении растет. Принимают участие в акции целыми семьями", — пояснила Ольга Смородинова.

Опыт Куйбышевской железной дороги представила ведущий специалист по управлению персоналом Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Анна Левковская. По ее словам, много внимания в РЖД уделяется именно корпоративному волонтерству, в него вовлечено большое количество участников, речь идет о нескольких направлениях.

К примеру, в Самаре в конце октября открыли Центр социальных инициатив железнодорожников. "Станция ДОБРА" — это место притяжения волонтеров КбшЖД, где хотят объединить людей и идеи, создать новые проекты, обменяться добровольческим опытом, традициями и знаниями. Именно туда на экскурсию участников НСКВ пригласила Анна Левковская.

В конце заседания участники обменялись контактами и решили продолжить диалог о развитии корпоративного волонтерства в дальнейшем, поступившие предложения будут прорабатывать.

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