16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы устроили стихийный каток на озере в парке "Молодежный" Педагог из Самарской области стала победителем конкурса "Учитель здоровья России — 2024" В Самаре капитально отремонтируют участок ул. Дачной В Самаре автобус № 11 пустили в объезд из-за ремонта на сетях В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс

Общество

Самарцы устроили стихийный каток на озере в парке "Молодежный"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарцы устроили стихийный каток на озере в парке "Молодежный".

Видеоблогер из Самары Евгений Щекин снял ролик о развлечениях самарцев.  

Также видеограф сообщает, что вандалы испортили ограждение в парке, отпилив часть конструкции.

МЧС предупреждает, что выход на лед опасен:

- водоемы замерзают неравномерно;
- лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность;
- толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров;
- не выходи на лед в сумерках;
- увидев детей на льду, не будь равнодушен, убеди уйти с водоема.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5