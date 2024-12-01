Самарцы устроили стихийный каток на озере в парке "Молодежный".
Видеоблогер из Самары Евгений Щекин снял ролик о развлечениях самарцев.
Также видеограф сообщает, что вандалы испортили ограждение в парке, отпилив часть конструкции.
МЧС предупреждает, что выход на лед опасен:
- водоемы замерзают неравномерно;
- лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность;
- толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров;
- не выходи на лед в сумерках;
- увидев детей на льду, не будь равнодушен, убеди уйти с водоема.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???