Самарцы устроили стихийный каток на озере в парке "Молодежный".

Видеоблогер из Самары Евгений Щекин снял ролик о развлечениях самарцев.

Также видеограф сообщает, что вандалы испортили ограждение в парке, отпилив часть конструкции.

МЧС предупреждает, что выход на лед опасен:

- водоемы замерзают неравномерно;

- лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность;

- толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров;

- не выходи на лед в сумерках;

- увидев детей на льду, не будь равнодушен, убеди уйти с водоема.