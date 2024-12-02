К концу недели температура воздуха в Самаре упадет до -11°C

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозам синоптиков, обильного снега ждать пока не стоит, однако в ночные часы в регионе температура воздуха будет постепенно понижаться.