16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "На месте снесенных сараев в Самаре застройки не будет" Участники СВО и их жены смогут списать до 10 млн рублей долгов по кредитам Появился прогноз погоды на декабрь в Самарской области В Самарской области стартовал проект "Социальная полка", направленный на повышение доступности основных товаров К концу недели температура воздуха в Самаре упадет до -11°C

Общество

К концу недели температура воздуха в Самаре упадет до -11°C

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозам синоптиков, обильного снега ждать пока не стоит, однако в ночные часы в регионе температура воздуха будет постепенно понижаться.

Во вторник, 3 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем -2…+3 °C.

В среду, 4 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -4…+1 °C.

5 декабря синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…-6 °C, днем -4…+1 °C.

К пятнице специалисты Приволжского УГМС обещают облачную погоду, северный ветер 5…10 м/с. Ночью столбик термометра упадет до -6…-11 °C, днем температура воздуха составит -3…-8 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5