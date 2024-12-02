К концу недели температура воздуха в Самаре упадет до -11°C

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозам синоптиков, обильного снега ждать пока не стоит, однако в ночные часы в регионе температура воздуха будет постепенно понижаться.
Во вторник, 3 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем -2…+3 °C.
В среду, 4 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -4…+1 °C.
5 декабря синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…-6 °C, днем -4…+1 °C.
К пятнице специалисты Приволжского УГМС обещают облачную погоду, северный ветер 5…10 м/с. Ночью столбик термометра упадет до -6…-11 °C, днем температура воздуха составит -3…-8 °C.
Последние комментарии
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Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
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Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???