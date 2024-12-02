Иван Носков: "На месте снесенных сараев в Самаре застройки не будет"

В понедельник, 2 декабря, и.о. главы города Иван Носков провел рабочий объезд территорий. В частности, он обсуждал с жителями проблему аварийных сараев во дворах домов.

С жителями одного из таких домов, за которыми расположены аварийные сараи (по ул. Молодогвардейской, 9) Иван Носков обсудил текущую ситуацию. Он отметил, что большая часть заброшенных сараев выявляется по обращениям граждан, которые опасаются жить и отпускать детей гулять во двор рядом с этими небезопасными объектами.

"Каждый район должен у себя на территории провести вместе с активом жителей, территориальными общественными самоуправлениями ревизию таких проблемных объектов. Постепенно необходимо освобождать территории дворов, чтобы жители смогли принять участие в программах благоустройства. Отдельно подчеркну, что на данных освободившихся придомовых территориях не будет ни коммерческой, ни жилищной застройки", — отметил Иван Носков.

Жители по ул. Молодогвардейской решение о сносе аварийных сараев смогут принять на общем собрании. На этом же собрании можно принять решение об участии двора в программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Со своей стороны, районная администрация проконсультирует инициативную группу о порядке участия в программе. Также по поручению и. о. главы Самары в ближайшее время в районе будет организован отлов бездомных собак.