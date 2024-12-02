Глава регионального минпромторга Денис Гурков провел встречу с куратором "Школы героев"

В понедельник, 2 декабря, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков познакомился со своим куратором — участником региональной кадровой программы "Школа героев" Николаем Сорокиным.

Николай Сорокин, участник специальной военной операции, председатель Региональной общественной организации "Союз десантников подразделений специального назначения" Самарской области и участник первого набора региональной кадровой программы "Школа героев".

Напомним, что "Школа героев" — продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере государственного управления и менеджмента.

На встрече с врио министра Николай Сорокин представил свой проект по производству автомобилей двойного назначения высокой проходимости.

"Будем вместе работать над проектом, чтобы он получил необходимое развитие. Этот проект — не просто слова, а реальная помощь ветеранам СВО, возможность для них применить свой бесценный опыт и знания на благо нашего региона. Убежден, что совместными усилиями мы добьёмся значительных результатов!", — подчеркнул Денис Гурков в конце встречи.

Необходимо отметить, что в рамках проекта "Школа героев" предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.