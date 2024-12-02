16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Университет сервиса поставил новую точку "Студ.Пространства" на карте страны Под Сызранью на трассе М-5 организовано реверсивное движение Единороссы и молодогвардейцы стали донорами Молодые специалисты и профессиональное строительное сообщество региона на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" Есть чем гордиться: команда ТИЦ Самарской области успешно продвигает регион на туристическом рынке России

Общество

Глава регионального минпромторга Денис Гурков провел встречу с куратором "Школы героев"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 декабря, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков познакомился со своим куратором — участником региональной кадровой программы "Школа героев" Николаем Сорокиным.

Фото: министерство промышленности СО

Николай Сорокин, участник специальной военной операции, председатель Региональной общественной организации "Союз десантников подразделений специального назначения" Самарской области и участник первого набора региональной кадровой программы "Школа героев".

Напомним, что "Школа героев" — продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере государственного управления и менеджмента.

На встрече с врио министра Николай Сорокин представил свой проект по производству автомобилей двойного назначения высокой проходимости.

"Будем вместе работать над проектом, чтобы он получил необходимое развитие.  Этот проект — не просто слова, а реальная помощь ветеранам СВО, возможность для них применить свой бесценный опыт и знания на благо нашего региона. Убежден, что совместными усилиями мы добьёмся значительных результатов!", — подчеркнул Денис Гурков в конце встречи.

Необходимо отметить, что в рамках проекта "Школа героев" предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5