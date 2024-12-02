Под Сызранью на трассе М-5 организовано реверсивное движение

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В Самарской области на трассе М-5 "Урал" в ходе провоза неустановленным транспортным средством негабаритного груза повреждены балки пролетного строения путепровода, расположенного над дорогой и входящего в состав региональной трассы Обход города Сызрани.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области