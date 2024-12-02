Под Сызранью на трассе М-5 организовано реверсивное движение

В Самарской области на трассе М-5 "Урал" в ходе провоза неустановленным транспортным средством негабаритного груза повреждены балки пролетного строения путепровода, расположенного над дорогой и входящего в состав региональной трассы Обход города Сызрани.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд автомобильного транспорта по указанному путепроводу ограничен и осуществляется реверсивным способом по одной полосе.
Движение по открытому участку путепровода не представляет опасности для транспортных средств.
В настоящее время министерством по данному факту готовится заявление в правоохранительные органы.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???