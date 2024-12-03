В Самаре стартовала акция "Елка желаний"

В понедельник, 2 декабря, стартовала очень теплая и добрая акция, которая стала уже традиционной — "Елка желаний".

"Очень люблю эту акцию, она помогает познакомиться с прекрасными юными барышнями и умными молодыми людьми от шести лет. С детьми и подростками всегда интересно пообщаться, они искренние и непосредственные в своих словах и мыслях", написал в своем Телеграм-канале и.о. главы города Самара Иван Носков.

Сейчас на "Елке желаний" — пожелания более чем 600 юных самарцев, и каждый верит в то, что в этом году Дед Мороз выполнит его заветное желание. "Все ребята остались без попечения родителей, поэтому Дедом Морозом для них должны стать мы, взрослые. Я снял два желания — шестилетней Алины и семилетнего Михаила, и сегодня от себя лично (пока не от Деда Мороза) вручил им символические подарки. Кстати, сегодня же к акции присоединились представители силовых структур — УМВД России по г. Самаре, Росгвардии, ГУ МЧС России по Самарской области, глава Самарского района", - отмечает Носков.

"Елка желаний" расположена в Самаре на Куйбышева, 44. Пожелания у ребят самые обыкновенные — игрушки, детская косметика, книги, одежда, спортивные товары или товары для творчества. Есть запрос и на умные колонки, смарт-часы и планшеты.

"Не важно, какое желание ребенка вы можете исполнить, главное, чтобы это было искренне и от души", - призывает и.о. главы города.

Акция будет проходить до 27 декабря.