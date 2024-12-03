В "РКС-Самара" началась поощрительная акция для добросовестных абонентов

В Самаре стартовала поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов!" для добросовестных абонентов "РКС-Самара". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Со 2 по 25 декабря все абоненты ресурсной компании могут получить: сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды. Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

— не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть — погасить)

— в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции (в начале декабря придёт две — обе надо оплатить)

С чеками об оплате можно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком. А чтобы получить скидку в размере стоимости 3 кубометров воды на январские начисления, нужно написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений.

Адреса ЦОК и выдачи подарков: