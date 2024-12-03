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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" началась поощрительная акция для добросовестных абонентов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовала поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов!" для добросовестных абонентов "РКС-Самара". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Со 2 по 25 декабря все абоненты ресурсной компании могут получить: сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды. Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

— не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть — погасить)

— в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции (в начале декабря придёт две — обе надо оплатить)

С чеками об оплате можно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком. А чтобы получить скидку в размере стоимости 3 кубометров воды на январские начисления, нужно написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений.

Адреса ЦОК и выдачи подарков:

  • ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56
  • с 8:00 до 17:00 пн-пт
  • пр.Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20
  • пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00

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