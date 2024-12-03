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Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский городской центр инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница". Глава региона дал ряд поручений, направленных на поддержку общественной организации и развитие инклюзивной среды в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Центр "Ассоциация Десница" создан в 1997 г. и занимается комплексной помощью инвалидам-колясочникам. Организация обучает людей с ограничениями здоровья навыкам самообслуживания и управления своей жизнью, содействует инвалидам в получении образования и трудоустройстве, учит пользоваться техническими средствами реабилитации, оказывает услуги по ремонту и прокату инватехники, проводит семинары и тренинги, ведет просветительскую и экспертную работу, реализует совместные проекты с органами власти, содействует в создании безбарьерной среды.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ознакомился с работой центра, пообщался с сотрудниками и волонтерами организации. Глава региона поблагодарил председателя правления СГООИК "Ассоциация Десница" Евгения Печерских и всех сотрудников организации за важную и значимую деятельность.    

"Хотел бы поблагодарить общественную организацию "Ассоциация Десница", вас лично, каждого, кто здесь работает, участвует в ее жизни как волонтер. Неоценимая работа и неоценимый вклад, - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Евгению Печерских. - У правительства Самарской области очень много задач. Важнейшая из них - делать добрые дела там, где в них особенно нуждаются, оказывать содействие тем, кто добрые дела делает. Поэтому давайте предметно обсудим, как нам вместе делать больше добрых дел".

Евгений Печерских обратился к губернатору с просьбой оказать помощь в решении ряда проблем. Один из вопросов - отсутствие безбарьерной среды в городской поликлинике №6. "Рядом с поликлиникой находится дом ветеранов, где проживают 26 инвалидов-колясочников, которые не могут в учреждение попасть, доступа нет. Достаточно непростой вопрос", - сказал руководитель "Ассоциация Десница".

Губернатор отметил, что вопрос организации доступной среды будет решаться в регионе системно: вместе с профильными министерствами будет сформирована региональная программа, предусматривающая создание условий для людей с ограничениями здоровья. Вячеслав Федорищев пригласил "Ассоциацию Десница" активно участвовать в этой масштабной работе - соответствующие профессиональные компетенции и опыт у организации есть. 

"Полностью закажем у вас верификацию проводимых работ по доступной среде, которую мы будем проводить в каждом учреждении здравоохранения, потом образования. И так будем сферу за сферой проходить, - сообщил Вячеслав Федорищев. - А начнем с поликлиники №6, о которой вы сказали, если она является объектом вашего особого внимания".

Еще один вопрос, который обозначил Евгения Печерских, - организация службы сопровождения инвалидов-колясочников.  

"Речь идет о помощи в спуске и подъеме человека с инвалидностью из квартиры, когда ему надо поехать, например, в поликлинику, в банк. Это должны быть люди, которые пришли бы к инвалиду домой, помогли ему спуститься, сесть в социальное такси, которое у нас работает в городе, добраться до поликлиники, сопроводить там по необходимости, вернуться домой", - перечислил руководитель "Ассоциации Десница".

Губернатор отметил, что в данном направлении уже есть инициатива, которая в качестве пилотного проекта будет реализована на территории Самары.

"Мы с Иваном Николаевичем Носковым, руководителем города, это обсуждали. У него есть ряд идей, как это направление можно усилить. Вместе с вами он запустит пилотный подход в Самаре, а потом будем это тиражировать в других муниципальных образованиях. У нас в каждом городе есть такая проблема и задача", - сказал Вячеслав Федорищев.

Дополнительно Вячеслав Федорищев предложил привлекать актив движения "Молодая гвардия" для помощи людям с ограничениями здоровья. Также губернатор поставил перед Иваном Носковым задачу - оказать помощь "Ассоциации Десница" в ряде других вопросов. В частности, содействовать в привлечении квалифицированных специалистов по ремонту инвалидных колясок.

Ирина Архангельская, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр специального образования", обратилась к губернатору с просьбой создать информационный ресурс по поддержке детей с ОВЗ, информированию их родителей. Вячеслав Федорищев поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона отработать это предложение.

Вопросы помощи людям с инвалидностью и особыми потребностями будут предметно обсуждаться в рамках ежегодного межрегионального форума "Путевка в жизнь", который начнется в Самаре 9 декабря. Губернатор отметил, что правительство региона окажет помощь в его организации и примет в нем самое активное участие, подготовит ряд предложений, в том числе по включению экспертов "Ассоциации Десница" в комиссии, которые будут обследовать уже существующие и строящиеся объекты на предмет наличия необходимой безбарьерной среды. 

Председатель правления "Ассоциация Десница" Евгений Печерских поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что организация готова участвовать в подготовке и реализации инициативы "Самара 450", которая включает проект по развитию и решению проблем в ряде сфер. 

"Спасибо большое за вашу работу, работу всего вашего коллектива. Я всегда на связи, вы это знаете. В начале следующего года предлагаю нам еще раз встретиться и пообщаться", - сказал Вячеслав Федорищев Евгению Печерских.

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