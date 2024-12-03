Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

Самой массовой среди соискателей в России стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории осенью 2024 года пришлось 5,1% всех откликов на платформе Авито Работа, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.
Данные предоставили эксперты Авито Работы, которые проанализировали активность пользователей платформы, изучив, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями.
Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.
Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рублей в месяц соответственно при графике "полный день".
Самые популярные у соискателей профессии по итогам осени 2024 года
|
Профессия
|
Доля запросов контактов от общего числа откликов, %, осень 2024
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024
|
Разнорабочий
|
5,1%
|
75 207
|
Курьер
|
4,8%
|
121 600
|
Упаковщик
|
4,7%
|
90 628
|
Комплектовщик
|
4,5%
|
76 791
|
Водитель-экспедитор
|
3,7%
|
112 509
|
Грузчик
|
3,0%
|
54 616
|
Продавец-консультант
|
2,8%
|
48 405
Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.
Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.
Профессии с самым большим количеством вакансий по итогам осени 2024 года
|
Профессия
|
Доля от общего числа вакансий, %, осень 2024
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024
|
Разнорабочий
|
5,8%
|
75 207
|
Курьер
|
5,7%
|
121 600
|
Упаковщик
|
4,1%
|
90 628
|
Комплектовщик
|
4,1%
|
76 791
|
Грузчик
|
3,4%
|
54 616
|
Сварщик
|
2,6%
|
110 610
|
Монтажник
|
2,2%
|
108 350
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?