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Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой массовой среди соискателей в России стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории осенью 2024 года пришлось 5,1% всех откликов на платформе Авито Работа, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.

Данные предоставили эксперты Авито Работы, которые проанализировали активность пользователей платформы, изучив, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями.

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рублей в месяц соответственно при графике "полный день".

Самые популярные у соискателей профессии по итогам осени 2024 года

Профессия

Доля запросов контактов от общего числа откликов, %, осень 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024

Разнорабочий

5,1%

75 207

Курьер

4,8%

121 600

Упаковщик

4,7%

90 628

Комплектовщик

4,5%

76 791

Водитель-экспедитор

3,7%

112 509

Грузчик

3,0%

54 616

Продавец-консультант

2,8%

48 405

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.

Профессии с самым большим количеством вакансий по итогам осени 2024 года

Профессия

Доля от общего числа вакансий, %, осень 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024

Разнорабочий

5,8%

75 207

Курьер

5,7%

121 600

Упаковщик

4,1%

90 628

Комплектовщик

4,1%

76 791

Грузчик

3,4%

54 616

Сварщик

2,6%

110 610

Монтажник

2,2%

108 350

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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