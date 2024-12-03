Правительство Самарской области решило распродать иномарки

Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу 9 машин. Все — иностранного производства.
Как указано в приказе ведомства, продать решили автомобили марок "Шевроле Вива" и "Форд Фокус" 2006, 2008 и 2009 годов изготовления. Стоимость первой составляет 175,8 тыс. рублей. "Фокусов" больше — 8 штук. Каждая стоит 415,5 тыс. рублей. Всего власти рассчитывают выручить 3,6 млн рублей.
Продавать машины будут в формате аукциона. Победит тот, кто предложит большую цену.
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