Правительство Самарской области решило распродать иномарки

Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу 9 машин. Все — иностранного производства.

Как указано в приказе ведомства, продать решили автомобили марок "Шевроле Вива" и "Форд Фокус" 2006, 2008 и 2009 годов изготовления. Стоимость первой составляет 175,8 тыс. рублей. "Фокусов" больше — 8 штук. Каждая стоит 415,5 тыс. рублей. Всего власти рассчитывают выручить 3,6 млн рублей.

Продавать машины будут в формате аукциона. Победит тот, кто предложит большую цену.