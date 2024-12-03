Самарская губернская дума и областное правительство подписали соглашение о взаимодействии

3 декабря под председательством Геннадия Котельникова прошло сорок шестое пленарное заседание Самарской губернской Думы VII созыва, на котором состоялась церемония подписания Соглашения о взаимодействии исполнительных органов Самарской области и областного парламента по вопросам нормотворческой деятельности, мониторинга правоприменения и правового просвещения граждан.

С такой инициативой выступил глава региона Вячеслав Федорищев - он также принял участие в заседании думы. Вместе с ним присутствовали главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, сенаторы РФ Андрей Кислов и Марина Сидухина, депутаты Госдумы РФ Леонид Симановский, Виктор Казаков, Владимир Плякин, представители правительства Самарской области, руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Впервые на пленарном заседании областного парламента присутствовали участники первого потока региональной программы "Школа Героев".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Мы подписали важное соглашение. Тезис очень прост: у нас столько задач, которые мы должны решить тактически, оперативно, стратегически, и мы можем их решить только вместе. Если нас по полномочиям где-то жизнь обязывает не быть вместе - мы с Геннадием Петровичем Котельниковым договорились, документ подписали, теперь имеем рамку такого плотного предметного взаимодействия. Я благодарю каждого из вас за такой открытый подход. Уверен, что мы сможем наполнить его по каждому из направлений практическими вещами. В совместной работе мы найдем возможность делать жизнь наших жителей еще лучше".

Геннадий Котельников отметил значимость совместной деятельности органов власти, направленной на благо родного края, на благополучие жителей Самарской области.

"Сегодня мы подписали Соглашение о взаимодействии исполнительных органов Самарской области и Самарской губернской думы. Абсолютно убежден: конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти служит главным и необходимым условием для обеспечения социально-экономического развития Самарской области и на этой основе - улучшения жизни людей. Власть должна быть ответственна перед гражданами, перед всем обществом за взятые на себя обязательства. Эта работа требует слаженных действий всех уровней власти. Поэтому две ветви власти должны работать вместе, иметь общие консолидирующие цели и ориентиры", - уверен спикер регионального законодательного собрания.

Первый шаг уже намечен. Губернатор обратился к депутатскому корпусу: "Давайте вместе подготовим нашу законодательную инициативу Самарской губернской думы и правительства Самарской области на федеральный уровень по вопросам изменения законодательства в сфере миграционной политики. Думаю, каждый из нас знает предмет, получает информацию от жителей. Давайте обобщим и не будем стесняться выйти с инициативой федеральной. Мы должны очень четко отстаивать интересы своего региона, особенно в предмете, который касается безопасности".

Геннадий Котельников заверил главу региона, что депутаты скрупулезно изучат вопрос и в ближайшее время такая законодательная инициатива будет подготовлена.