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ЖКХ и благоустройство Общество

К новогодним праздникам в самарских парках появятся 10 елочных комплексов

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские парки охвачены монтажными работами: к новогодним праздникам на парковых территориях обустроят 10 елочных комплексов. В числе первых елкой обзавелся парк Дружбы на улице Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Особое внимание поручил уделить наиболее посещаемым общественным пространствам, где комплексное оформление подразумевает не только елки, гирлянды, световую иллюминацию, но и обустройство катков, проката коньков и лыж, инфраструктуру для семейных развлечений", — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков.

На начальном этапе подготовки новогодних комплексов идет сборка конструктива елок — стволовой части и искусственной хвои. По готовности конструкций смонтируют светодиодную энергосберегающую иллюминацию "клип-лайт", предназначенную для деревьев и фасадов, и разместят елочные игрушки больших форматов. Высота елок — 5 метров, поэтому наряжают их с использованием лестниц.

"Если раньше МАУ "Парки Самары" доставляли елки из лесничеств, то теперь закупили искусственные. Это экологично и не менее нарядно. Искусственные елки хороши еще тем, что их можно использовать на протяжении нескольких лет, поддерживая достойный вид — бережно относясь к каждой ветке, к каждому элементу крепления, — рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. — Кроме того, традиционно иллюминацией и игрушками украсим и хвойные деревья, естественно растущие на территориях парков".

В этом году досуговые площадки в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы, 50-летия Октября дополнятся катками. Пока погода не позволяет приступить к ледовым работам, но все, что связано с обустройством в границах периметра будущих катков, уже организовали. Всего в парках планируется залить катки общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

Новинки иллюминации закупаются в основном профильными муниципальными предприятиями и автономными учреждениями. Также администрации внутригородских районов, коммерческие предприятия и организации начали поддерживать новогоднее декорирование. Основные работы по монтажу иллюминации в городе выполняет МП "Самарагосвет". По мере готовности ее постепенно включают в разных районах города. 

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