К новогодним праздникам в самарских парках появятся 10 елочных комплексов

Самарские парки охвачены монтажными работами: к новогодним праздникам на парковых территориях обустроят 10 елочных комплексов. В числе первых елкой обзавелся парк Дружбы на улице Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии Самары.
"Особое внимание поручил уделить наиболее посещаемым общественным пространствам, где комплексное оформление подразумевает не только елки, гирлянды, световую иллюминацию, но и обустройство катков, проката коньков и лыж, инфраструктуру для семейных развлечений", — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков.
На начальном этапе подготовки новогодних комплексов идет сборка конструктива елок — стволовой части и искусственной хвои. По готовности конструкций смонтируют светодиодную энергосберегающую иллюминацию "клип-лайт", предназначенную для деревьев и фасадов, и разместят елочные игрушки больших форматов. Высота елок — 5 метров, поэтому наряжают их с использованием лестниц.
"Если раньше МАУ "Парки Самары" доставляли елки из лесничеств, то теперь закупили искусственные. Это экологично и не менее нарядно. Искусственные елки хороши еще тем, что их можно использовать на протяжении нескольких лет, поддерживая достойный вид — бережно относясь к каждой ветке, к каждому элементу крепления, — рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. — Кроме того, традиционно иллюминацией и игрушками украсим и хвойные деревья, естественно растущие на территориях парков".
В этом году досуговые площадки в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы, 50-летия Октября дополнятся катками. Пока погода не позволяет приступить к ледовым работам, но все, что связано с обустройством в границах периметра будущих катков, уже организовали. Всего в парках планируется залить катки общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.
Новинки иллюминации закупаются в основном профильными муниципальными предприятиями и автономными учреждениями. Также администрации внутригородских районов, коммерческие предприятия и организации начали поддерживать новогоднее декорирование. Основные работы по монтажу иллюминации в городе выполняет МП "Самарагосвет". По мере готовности ее постепенно включают в разных районах города.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?