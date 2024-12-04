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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет концерт "Свет Рождества"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 декабря, в 15:00 в Самарской кирхе (Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга, ул. Куйбышева, 115-117) пройдет органный концерт "Свет Рождества" (6+).

Время ожидания Рождества — Адвента — в Самарской кирхе поистине волшебное. Празднично украшенный зал, еловый венок со свечами… и, конечно же, рождественская музыка. Мария Резник в своей программе обращается к произведениям композиторов разных эпох и стран, многие произведения непосредственно посвящены тематике радостного зимнего праздника.

Исполнители: Мария Резник (орган, Краснодар), также в концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Софья Кочнева (скрипка, Москва). В программе произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, Л. Бельмана, А. Вьетана, Э. Жигу, П. И. Чайковского.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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