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Законотворчество Власть и политика

Владимир Субботин: "Необходима модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центре внимания депутатов Самарской губернской думы — работа над проектом бюджета Самарской области на ближайшую трехлетку.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Под председательством Владимира Субботина состоялось заседание парламентского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, на котором депутаты рассмотрели параметры бюджета по направлениям деятельности профильных министерств.

Проектом закона министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2025 год предусмотрено 4 млрд 954 млн рублей.

Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области предусмотрено на 2025 год 3 млрд 34 млн рублей.

Министерству промышленности и торговли Самарской области на 2025 год предусмотрено 588 млн рублей.

Врио министра энергетики и ЖКХ Михаил Белоусов обозначил основные направления расходования средств. В первую очередь, это модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса: систем водоснабжения, теплоснабжения.

"Около 1 миллиарда рублей потребуется на модернизацию и замену водозаборных скважин и водонапорных башен. Планируем порядка 300 миллионов ежегодно на эту работу направлять. Также мы будем предлагать выходить на нормативную замену сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения не менее 2% ежегодно. В целом ежегодная потребность на модернизацию коммунальных сетей составляет 5–9 млрд рублей. По опыту прошлого года мы помним большие проблемы по пуску тепла в Самаре, Отрадном, Октябрьске. Будем обращать внимание именно на те объекты, которые охватывают большинство домов наших жителей. Отдельно запланирована работа по проектированию и модернизации котельных в Кинель-Черкасском, Шенталинском, Клявлинском районах", — рассказал Михаил Белоусов.

Отдельно обсудили вопрос о замене лифтового оборудования. В 2025 году на капитальный ремонт и замену лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет, расположенного в многоквартирных домах Самарской области, будет направлен 1 миллиард рублей. А также по 200 млн рублей в 2025–2026 годах — на проведение капитального ремонта и замену признанного непригодным для эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Михаил Белоусов отметил, что сегодня в регионе 6 тысяч 486 лифтов с нормативным сроком службы более 25 лет. На 1 января 2025 года их количество будет составлять 6 тысяч 618. И в ближайшие годы оно ещё увеличится на 1200 лифтов. Как рассказал врио министра, сейчас рассматриваются все возможности по привлечению денежных средств на замену лифтов и призвал собственников жилья активнее использовать средства со спецсчетов.

Также подняли вопрос о необходимости совершенствования системы очистных сооружений в регионе. Владимир Субботин поручил включить в план работы комитета заседание круглого стола по обсуждению создания программы строительства очистных сооружений.

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артём Ефимов ответил на вопросы депутатов, касающиеся выделения средств на ликвидацию свалок в регионе, строительства новых стационарных постов по контролю за выбросами воздуха, строительства новых полигонов ТБО.

Также депутаты озвучили тему необходимости строительства газомоторных станций. Владимир Субботин предложил совместно с городскими администрациями проработать вопросы о выделении мест под строительство.

Депутаты комитета поддержали поправки к проекту бюджета о выделении дополнительно 200 млн рублей — на совершенствование системы обращения с отходами и 100 млн рублей — на противопаводковые мероприятия и рекомендовали проект областного бюджета к принятию во втором чтении.

Председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин прокомментировал:

"При подготовке проекта бюджета ко второму чтению мы обсудили, на какие статьи расходов будут направляться средства. Это и замена лифтов, и строительство водопроводов, и другие вопросы, касающиеся совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства.

Одно из важных направлений по линии минлесхоза — средства на очистку рек и берегоукрепление. С учётом сильнейшего паводка, который был в этом году, необходимо эти направления держать на особом контроле. Это очень важные вопросы для людей.

В целом хочу сказать, что бюджет социально направленный, учитывает финансирование всех важнейших отраслей".

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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