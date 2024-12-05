Грузовые автомобили DAYUN в CARCADE с эксклюзивной скидкой в размере 1 млн рублей

Седельные тягачи марки DAYUN можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 1 млн рублей. Акция действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

В рамках совместной программы клиенты CARCADE смогут приобрести DAYUN V9 X4181 с колёсной формулой 4×2 с использованием максимальной корпоративной скидки в рамках лизингового договора на новую технику. В итоге для клиента CARCADE стоимость модели составит 8 млн руб. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным импортёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Подробности специального предложения уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.