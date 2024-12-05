"Росгосстрах": средняя выплата по каско за противоправные действия третьих лиц выросла на 8%

Среди обращений от автомобилистов с полисами каско ущерб от противоправных действий третьих лиц стоит далеко не на первом месте, однако в этом году размер среднего возмещения по таким страховым событиям показал заметный рост. Как подсчитали в "Росгосстрахе", средняя выплата по этому риску за 10 месяцев 2024 года уже на 8% больше, чем в 2023 году.

Согласно правилам "Росгосстраха", под противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ) попадает как очевидный криминал (например, поджог, взломы дверей или багажника, разбитые окна в попытке хищения вещей из салона и т. п.), так и повреждения кузовных элементов или лакокрасочного покрытия хулиганами или неустановленными автомобилями. Доля подобных событий в общем количестве обращений клиентов по каско составила в прошлом году 7,8%, в текущем — 7%. Но если в 2023 году "Росгосстрах" возмещал по риску ПДТЛ в среднем 88,8 тыс. рублей, то в этом восстановительный ремонт повреждений уже обходится в среднем в сумму свыше 95,7 тыс. рублей.

Самые крупные выплаты приходятся на урегулирование последствий поджогов. В прошлом году страховщик возместил свыше 10,2 млн рублей владельцу сгоревшего Toyota Land Cruiser 300 из Кемеровской области. В этом году пока самая крупная выплата — почти 8,9 млн рублей — осуществлена собственнику подожженного Porsche Cayenne Coupe из Ростовской области.

Больше всего страховых событий по риску ПДТЛ "Росгосстрах" в этом году зарегистрировал в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Самарской и Нижегородской областях. В топ-10 этого антирейтинга также вошли Пермский и Краснодарский края, Ростовская, Архангельская и Свердловская области.

"Некоторые аналитики прогнозировали всплеск преступности в автомобильной сфере в России в связи с серьезным повышением цен на запчасти. Пока наша статистика этого не подтверждает — в частности, мы не видим роста количества угонов. Но, к сожалению, уровень мелкого криминала, хулиганства, непорядочности участников дорожного движения не сокращается. А значит, риск столкнуться с противоправными действиями третьих лиц остается актуальным для автомобилистов, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Напомню, что в покрытие усеченных программ каско данный риск может не входить, например, есть продукты, где возмещение предусмотрено, только если есть установленный виновник либо речь идет только о дорожно-транспортных происшествиях. Полис каско с полным покрытием позволяет переложить расходы и заботы по организации ремонта царапин и вмятин, замену стекол на страховую компанию. Или получить выплату в размере страховой суммы, если, например, машина уничтожена в результате поджога".