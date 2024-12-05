16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах": средняя выплата по каско за противоправные действия третьих лиц выросла на 8% "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину ноября На скорость не влияет: более четверти водителей с полисом каско не обращаются к страховщику с царапинами и сколами ВСК: LADA стала самым угоняемым автомобилем в 2024 году "Ингосстрах" за две недели ноября выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования

Страхование Финансы

"Росгосстрах": средняя выплата по каско за противоправные действия третьих лиц выросла на 8%

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Среди обращений от автомобилистов с полисами каско ущерб от противоправных действий третьих лиц стоит далеко не на первом месте, однако в этом году размер среднего возмещения по таким страховым событиям показал заметный рост. Как подсчитали в "Росгосстрахе", средняя выплата по этому риску за 10 месяцев 2024 года уже на 8% больше, чем в 2023 году.

Согласно правилам "Росгосстраха", под противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ) попадает как очевидный криминал (например, поджог, взломы дверей или багажника, разбитые окна в попытке хищения вещей из салона и т. п.), так и повреждения кузовных элементов или лакокрасочного покрытия хулиганами или неустановленными автомобилями. Доля подобных событий в общем количестве обращений клиентов по каско составила в прошлом году 7,8%, в текущем — 7%. Но если в 2023 году "Росгосстрах" возмещал по риску ПДТЛ в среднем 88,8 тыс. рублей, то в этом восстановительный ремонт повреждений уже обходится в среднем в сумму свыше 95,7 тыс. рублей.

Самые крупные выплаты приходятся на урегулирование последствий поджогов. В прошлом году страховщик возместил свыше 10,2 млн рублей владельцу сгоревшего Toyota Land Cruiser 300 из Кемеровской области. В этом году пока самая крупная выплата — почти 8,9 млн рублей — осуществлена собственнику подожженного Porsche Cayenne Coupe из Ростовской области.

Больше всего страховых событий по риску ПДТЛ "Росгосстрах" в этом году зарегистрировал в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Самарской и Нижегородской областях. В топ-10 этого антирейтинга также вошли Пермский и Краснодарский края, Ростовская, Архангельская и Свердловская области.

"Некоторые аналитики прогнозировали всплеск преступности в автомобильной сфере в России в связи с серьезным повышением цен на запчасти. Пока наша статистика этого не подтверждает — в частности, мы не видим роста количества угонов. Но, к сожалению, уровень мелкого криминала, хулиганства, непорядочности участников дорожного движения не сокращается. А значит, риск столкнуться с противоправными действиями третьих лиц остается актуальным для автомобилистов, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Напомню, что в покрытие усеченных программ каско данный риск может не входить, например, есть продукты, где возмещение предусмотрено, только если есть установленный виновник либо речь идет только о дорожно-транспортных происшествиях. Полис каско с полным покрытием позволяет переложить расходы и заботы по организации ремонта царапин и вмятин, замену стекол на страховую компанию. Или получить выплату в размере страховой суммы, если, например, машина уничтожена в результате поджога".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5