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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками проекта "Команда развития Самарской области"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в формате ВКС провел встречу с участниками проекта "Команда развития Самарской области", чьи анкеты были выбраны по результатам многоступенчатого отбора.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Вы одни из первых, кто прошел большую систему отбора. Напомню, мы летом приняли решение пригласить на государственную гражданскую и муниципальную службу, а также в общественные и экспертные советы большое количество неравнодушных людей. Для участия в проекте подано более 4 тыс. заявлений, среди них опытные управленцы, представители общественности и молодые специалисты. Мы отобрали резюме тех, кого мы точно видим в рамках стратегии социально-экономического развития нашего родного региона. Из них 20 человек — это те, кто уже морально готовы идти вместе с нами в бой, в бой социально-экономический", — отметил Вячеслав Федорищев.

"Команда развития Самарской области" — это проект по формированию кадрового потенциала Самарской области. Он был запущен в июне 2024 года по поручению Вячеслава Федорищева. Его цель — предоставить возможность активным жителям региона, обладающим компетенциями в тех или иных сферах, принять участие в работе по развитию региона. 

Сегодня, 5 декабря, собеседования с главой региона прошли Мавлюда Рафикова и Владислав Лихачев. Мавлюда Рафикова в этом году окончила Самарский научно-исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Приняла участие в конкурсе в кадровый резерв, по итогам которого в августе 2024 года была трудоустроена. Сейчас работает консультантом управления проектов государственно-частного партнерства в социально-культурной сфере министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Она озвучила идеи по развитию туризма.

Владислав Лихачев имеет богатый опыт работ в различных отраслях, на госcлужбе. В том числе, работал заместителем директора музея им. Алабина.

"У меня есть идея, чтобы мы вместе подготовили крутую концепцию, защитили ее в Москве в профильном министерстве и сделали музей: полноценный, интерактивный и глубокий, по истории Самарской области. Чтобы это стало новым краеведческим музеем, где интересно рассказывали гостям города и нам об истории региона, и он стал такой точкой сборки идей, лекториев, образовательных программ по нашему краю. Считайте это официальным поручением", — сказал глава региона, обращаясь к Лихачеву.

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