Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками проекта "Команда развития Самарской области"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в формате ВКС провел встречу с участниками проекта "Команда развития Самарской области", чьи анкеты были выбраны по результатам многоступенчатого отбора.

"Вы одни из первых, кто прошел большую систему отбора. Напомню, мы летом приняли решение пригласить на государственную гражданскую и муниципальную службу, а также в общественные и экспертные советы большое количество неравнодушных людей. Для участия в проекте подано более 4 тыс. заявлений, среди них опытные управленцы, представители общественности и молодые специалисты. Мы отобрали резюме тех, кого мы точно видим в рамках стратегии социально-экономического развития нашего родного региона. Из них 20 человек — это те, кто уже морально готовы идти вместе с нами в бой, в бой социально-экономический", — отметил Вячеслав Федорищев.

"Команда развития Самарской области" — это проект по формированию кадрового потенциала Самарской области. Он был запущен в июне 2024 года по поручению Вячеслава Федорищева. Его цель — предоставить возможность активным жителям региона, обладающим компетенциями в тех или иных сферах, принять участие в работе по развитию региона.

Сегодня, 5 декабря, собеседования с главой региона прошли Мавлюда Рафикова и Владислав Лихачев. Мавлюда Рафикова в этом году окончила Самарский научно-исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Приняла участие в конкурсе в кадровый резерв, по итогам которого в августе 2024 года была трудоустроена. Сейчас работает консультантом управления проектов государственно-частного партнерства в социально-культурной сфере министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Она озвучила идеи по развитию туризма.

Владислав Лихачев имеет богатый опыт работ в различных отраслях, на госcлужбе. В том числе, работал заместителем директора музея им. Алабина.

"У меня есть идея, чтобы мы вместе подготовили крутую концепцию, защитили ее в Москве в профильном министерстве и сделали музей: полноценный, интерактивный и глубокий, по истории Самарской области. Чтобы это стало новым краеведческим музеем, где интересно рассказывали гостям города и нам об истории региона, и он стал такой точкой сборки идей, лекториев, образовательных программ по нашему краю. Считайте это официальным поручением", — сказал глава региона, обращаясь к Лихачеву.