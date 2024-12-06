На ул. Маяковского в Самаре ограничат движение до 9 декабря

С 14:00 6 декабря до 7:00 9 декабря временно ограничат движение транспорта между домами № 22 и № 34 по улице Маяковского, передает пресс-служба мэрии города.
Ограничение движение связано с ремонтом газопровода, проходящего под улицей Маяковского.
Кроме того, запрещаются остановка и (или) стоянка: от дома № 22 по улице Маяковского до улицы Самарской; по улице Маяковского от улицы Самарской до улицы Садовой.
"Просим горожан с пониманием относиться к работам на инженерных коммуникациях, и заранее планировать свой маршрут", - призвали в горадминистрации.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.