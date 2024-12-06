На ул. Маяковского в Самаре ограничат движение до 9 декабря

С 14:00 6 декабря до 7:00 9 декабря временно ограничат движение транспорта между домами № 22 и № 34 по улице Маяковского, передает пресс-служба мэрии города.

Ограничение движение связано с ремонтом газопровода, проходящего под улицей Маяковского.

Кроме того, запрещаются остановка и (или) стоянка: от дома № 22 по улице Маяковского до улицы Самарской; по улице Маяковского от улицы Самарской до улицы Садовой.

"Просим горожан с пониманием относиться к работам на инженерных коммуникациях, и заранее планировать свой маршрут", - призвали в горадминистрации.