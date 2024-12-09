Андрей Долгов: "У беды нет национальности, "Русская община" помогает всем"

Андрей Долгов, координатор регионального отделения Самарской области общественной организации "Русская община" в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, зачем государствообразующему народу объединяться, почему надо защищать русских, как работает взаимопомощь, а также напомнил уникальные традиции коренных народов России.

Признаки русского человека

- Региональное отделение общественной организации "Русская община" заработало в Самарской области в 2023 году. В 2024 году вам было предложено его возглавить. Чем занимается организация?

- В "Русскую общину" в 2024 году вступило много активных людей. Сегодня в "Русской общине" Самарской области состоит 4350 человек. Важно, что каждый участвует в жизни организации, наблюдателей не держим.

Наша деятельность делится на две составляющие: взаимопомощь и развитие русской культуры. Каждое из направлений объемное и непростое. Работаем по ним в ежедневном режиме, без выходных и праздников, иногда даже ночью.

- Зачем в России нужна община, которая объединяет людей по национальному признаку "русский"?

- Ни у кого не возникнет вопросов о существовании национальных ассоциаций. Как будто все понимают, зачем они, и признают их необходимость. А то, что "Русская община" объединяет русских людей для помощи друг другу, для возрождения русских традиций соборности, отстаивания законных прав и интересов государствообразующего народа, - это вызывает противоречивые мнения.

Не всем нравится, что мы хотим сделать Россию сильным национальным государством, которое ориентируется на интересы коренных народов, вернуть Россию русским людям, возродить наш истинный дух, русскую культуру и веру. Наша задача - объединить русских людей, укрепить русские традиции, русские семьи и институты власти, противодействовать расчленению России и ослаблению государства.

Важно возродить единую и великую страну, не позволить развалить нашу Родину и погубить народ.

- Россия - многонациональная страна. Получается, в общину далеко не все могут вступить?

- В "Русскую общину" примем каждого, кто готов вкладывать личные таланты и силы в развитие Русского мира. В наших рядах не только те, у кого в паспорте записано "русский". Среди нас много представителей других национальностей, которые идентифицируют себя как "русский", придерживаются и чтят русские традиции.

Мы открыты для тех, кто считает себя частью русской истории и стремится к укреплению страны. Важно также, чтобы человек был православным либо с уважением относился к православной вере.

- То есть верить в Бога не обязательно, чтобы приняли в "Русскую общину"?

- Дело каждого - верить или не верить. Но наши мероприятия - в том числе спортивные - начинаются с молитвы. Вначале некоторые просто стоят во время молитвы, через какое-то время начинают прислушиваться, а постепенно появляется вера. На что ориентироваться людям? Кто сегодняшние герои у взрослых и детей? А в Библии все написано.

Часто мы собираемся на братский молебен. На Руси было принято, чтобы молились мужчины. В России на официальном уровне исповедуются традиционные ценности, когда семья - это мужчина, женщина и дети. При этом мужчина считается главой семьи.

В ценностях православной веры мужчина должен предстоять перед Богом. Потому что если мужчина начнет работать над собой и брать ответственность за свои поступки, слова и действия, то есть работать над собой духовно, то и вся семья начнет нравственно и духовно возрастать.

Из семей состоит все общество, поэтому чем больше мужчин будет заниматься собой с нравственной точки зрения, тем больше будут оздоравливаться общество и страна.

- Партийных и представителей других общественных организаций берете в общину?

- Конечно. Главное, чтобы человек разделял цели, задачи и принципы общины.

Взаимопомощь и поддержка

- Как и в чем члены "Русской общины" помогают друг другу?

- Взаимопомощь во всех сферах жизни: привезти и установить шкаф, утеплить балкон, забрать маму с младенцем из больницы и отвезти домой, наколоть дрова для церкви, купить дорогостоящие лекарства, иногда даже вещи и еду...

Порой важно морально поддержать человека, дать профессиональную консультацию, оперативно приехать на помощь общиннику, если случилась конфликтная ситуация.

Также мы помогаем тем, кто в общине не состоит. Например, по воскресеньям готовим горячие обеды и при храме "Неупиваемая чаша" кормим малоимущих.

- Вступают ли в организацию бойцы СВО? Помогает ли община им и членам их семей?

- Да, вступают те, кто участвует или участвовал в специальной военной операции, а также жены военнослужащих и их родители. Однако мы помогаем не только общинникам и их родным. Как и региональное правительство, государственные структуры, как многие организации и волонтеры, помогаем СВО всем, что в наших силах.

На средства общинников, их родных и знакомых закупаются и ремонтируются машины для СВО, дорогостоящее оборудование, квадрокоптеры, средства специальной связи (без которой на войне смерть), носки, медикаменты и многое другое. Женщины-общинницы шьют постельное белье, одежду и индивидуальные перевязочные пакеты. Мы открыли пункты плетения сетей, общинники делают эту работу. Недавно освоили технологию изготовления окопных свечей и теперь поставим этот процесс на поток, будем отправлять ребятам еще и окопные свечи. Возим сами, передаем через проезжающих бойцов и волонтерские организации.

Кроме того, мы всегда на связи с другими регионами. Если через Самарскую область едет раненый военнослужащий, встретим в аэропорту, доставим в нужное место - в госпиталь, в воинскую часть, на вокзал. Общинники принимают участника СВО на ночлег, для нас это обычная история.

Если сломалась машина, которая везет гуманитарный груз или на которой едет солдат из зоны боевых действий или, наоборот, на Украину, один звонок - и мы помогаем.

Участники СВО благодарят нас за оперативную помощь и отзывчивость. А порой душевный разговор нужен не меньше, чем материальная поддержка.

Помогаем и семьям участников СВО. Засбоила электрика у родителей - мы выезжаем, рожает жена - готовимся празднично встречать, проблемы со здоровьем у их родных - привезем лекарства.

- Часто ли случаются конфликтные ситуации? Для чего необходимо присутствие в них общинников?

- Статистику не веду, но конфликты происходят, и помощь в этом случае очень нужна. Например, на дороге столкнулись две машины. Случается, приезжает дружная компания и начинает "давить", жестко настаивая на своей версии "кто виноват" и "что делать". Как человек в этой ситуации защитит себя, если он один против агрессивного большинства? Если же он в общине - нажимает кнопку SOS в приложении "Община" на телефоне, и мужчинам поступает сигнал о том, что нужна помощь. Слышим сигнал, бросаем все - и мчимся на место аварии.

Едем не выяснять отношения, не драться, не гнуть свою линию, а исключительно для того, чтобы показать, что человек не один, что его нельзя взять и сломать. Наши действия всегда в рамках закона (это одно из важнейших правил общины). Приехали - и вместе ждем сотрудников полиции или аварийных комиссаров.

Создают безопасность вместе

- Были ли негативные последствия для оппонентов "Русской общины"?

- В ДТП при участии общинников вопрос решается справедливо и по закону. И для тех, кто хотел решить вопрос физической силой, - это худший вариант. Недавний пример: за помощью обратилась татарская семья. У 70-летнего отца семейства случился конфликт на дороге с молодым таджиком. Пользуясь силой молодости, тот начал угрожать. Члены семьи опасались за свои жизнь и здоровье и даже не выходили на улицу. Дочь позвонила в "Русскую общину", мы приехали, поговорили с семьей, попавшей в сложное положение, и с таджиком, всю информацию передали полиции. В итоге таджика депортировали, потому что он оказался нелегальным мигрантом.

- Сложилось впечатление, что "Русская община" помогает только русским. Но получается, что это не так?

- У беды нет национальности. "Русская община" помогает тем, кому действительно нужна помощь. И это касается не только проблем автовладельцев на дороге, но и других жизненных ситуаций.

- Как часто сталкиваетесь с конфликтными ситуациями с участием мигрантов? Стало ли таких ситуаций больше за последнее время? Какие меры, на ваш взгляд, надо принимать?

- Не сказал бы, что количество таких ситуаций растет, но сталкиваемся часто. Это субъективный взгляд в силу специфики деятельности. Объективную картину, наверное, могут дать полиция и суд.

Что касается мер, то это должно быть триединство - просвещение, работа с полицией и готовность к диалогу, чтобы позицию государствообразующего народа доносить иностранцам.

Недавно на общинника напал студент-мигрант. Мужчина сделал ему замечание о непристойном поведении, за что молодой человек набросился на него, и нашему общиннику пришлось обороняться. Сработала кнопка призыва помощи, мы быстро приехали на место происшествия. Парня никто пальцем не тронул. Пока ехали, вызвали полицию.

После этого инцидента руководство учебного заведения предложило мне провести для иностранцев образовательно-разъяснительную беседу о законах нашей страны. 5 декабря я с ними встречался.

- У вас четкое поведение в чрезвычайных ситуациях, когда, казалось бы, зашкаливают эмоции...

- "Русская община" соблюдает действующие в Российской Федерации законы. Некоторые приезжие не знают или не хотят соблюдать правила, но для россиян Конституция, Уголовный и Гражданский кодексы и другие правовые акты - это не просто слова.

В рамках работы добровольной народной дружины мужчины "Русской общины" приглашались полицией в рейды, в ходе которых выявлялось много граждан, нелегально находящихся на территории России. В основном это работники торговли и строительства. Всех нарушителей полиция депортировала.

С учетом дефицита кадров в силовых структурах наша помощь полицейским важна для страны. Отмечу, что полиция приглашает дружинников не только "Русской общины", но и других общественных организаций. Объединившись, мы можем значительно больше, чем поодиночке.

- Дружинники вступают в "Русскую общину" или общинники становятся дружинниками?

- Чаще всего второе. В Самарской области "Русская община" большое внимание уделяет физической подготовке. Три раза в неделю проходят серьезные тренировки по русскому единоборству "Буза" и по русской игре в мяч "Кила".

После игры обсуждаем актуальные вопросы, в том числе и проблемы, связанные с мигрантами и с безопасностью на улицах нашего региона. В общину приходят люди, которым важно улучшить качество жизни в стране, которые хотят, чтобы дети спокойно гуляли по улицам, чтобы мигранты не запугивали русских и не нарушали наши законы.

- А мигранты запугивают русских?

- Бывает по-разному. Представьте: вы родитель девочки-подростка. В подъезде живут мигранты и даже в вашем присутствии позволяют себе вольности. Что делать? Полиция в этой ситуации зачастую бессильна, потому что нет оснований для проверки, задержания и так далее.

Был такой случай, что отец сходил поговорить с соседом, после чего в его квартиру постучали, и за дверью оказалась большая компания враждебно настроенных иностранцев. Вы устоите против такого? Ни один из нас не устоит. Поэтому надо быть вместе. В том числе для того, чтобы мигранты видели и знали - русские своих не бросают. Сейчас этот лозунг применяется к военной операции, но и на "гражданке" своих надо защищать.

Исконный русский спорт

- Что такое "Буза" и "Кила"? Почему проводятся такие тренировки, а не стандартные типа рукопашного боя или единоборств?

- Русский спорт должен занять достойное место в нашей стране. Начинаем с малого, с себя. Сами занимаемся, привлекаем друзей, знакомых, приводим в него детей. Каждый русский должен знать не только о дзюдо, капоэйре, тхеквондо, но и про "Килу" и "Бузу".

"Кила" - это русская игра в мяч. В России ее развивает Дмитрий Черняк, сегодня есть даже федерация "Килы". В Самаре мы начали играть еще до того, как я стал координатором "Русской общины". А теперь ввел тренировки и внутри общины.

"Буза" - это уникальное русское самобытное единоборство, в котором есть все необходимое для самозащиты в современном мире. В нем заложены удары, броски, оно учит двигаться не тоннельно, а работать в пространстве.

У меня большой спортивный стаж, в том числе в различного вида единоборствах. Всегда удивляло, что в нашей большой стране нет своего рукопашного боя. Но однажды узнал про "Бузу", начал изучать, ездить на всероссийские сборы и потом начал ее преподавать. Это также было еще до "Русской общины".

Есть такой ученый, этнограф, военный антрополог - Григорий Базлов. Он провел более 1000 экспедиций по деревням нашей Родины, где собирал рассказы бойцов-кулачников, узнавал, как дрались, какие применялись обряды и движения. Собрав материал, систематизировал его и начал передавать людям. Занимается этим более 30 лет.

Наша тренировка начинается с молитвы, идет под музыку, я на балалайке играю традиционные русские наигрыши - сумецкую, завидовку, русского. Сначала идет разминка и настрой - пляшем, поем частушки. Когда пляшешь и одновременно поешь, хорошо прорабатывается дыхание. Получается, что здесь не только силовая тренировка, но и русский фольклор, и духовное развитие. Многие мужчины, которые ходят на "Бузу", водят в детскую группу своих сыновей.

"Буза" не учит быть злым - она сплачивает, учит находить верные решения в нестандартных, постоянно меняющихся ситуациях.

- "Русская община" и спортивно-патриотический клуб "Егорий Храбрый", который вы возглавляете, стали соорганизаторами спортивных игр памяти Максима Суслова и всех самарских бойцов, павших в боях за Родину. Почему выбран спортивный формат?

- Максим был безотказным человеком с огромным сердцем, всегда приходил на помощь другим. В течение 13 лет был донором редкой группы крови и плазмы, за что награжден знаком "Почетный донор России". Думаю, он обязательно был бы в "Русской общине", потому что такие люди - это люди, в которых много любви к Родине и к соотечественникам. Из любви к Родине он и пошел ее защищать. Вечная память нашему герою.

До СВО Максим уже был ветераном боевых действий (на его счету много боевых выходов в Дагестане), потом служил в войсках национальной гвардии в Самарской области. Добровольцем на фронт он отправился, будучи тренером по рукопашному бою "Детского епархиального образовательного центра". Поэтому выбран формат спортивных соревнований.

Важно, чтобы и мы, и наши дети знали и помнили своих героев. В ноябре в играх участвовали более чем 400 детей, присутствовало много родителей и болельщиков.

Российских героев "Русская община" чтит не только на соревнованиях. Общинники проводят уроки Мужества для школьников, где в том числе рассказывают и о погибших. Иногда приглашаем на эти встречи действующих бойцов СВО.

Русская культура - не только на уроках истории

- Вы были в фольклорной экспедиции, узнавали о русских традициях у старцев Самарской области. Что нового удалось узнать о нашем регионе?

- Мы узнали, что слово "буза" в наших деревнях ассоциируется с дракой. Бузовать - значит драться. Одна бабушка рассказала, что еще ее дед участвовал в боях "стенка на стенку" на палках. Из экспедиции по разным деревням мы узнавали, что соревновательная практика была практически в каждой деревне: где-то боролись, где-то дрались, где-то делали и то и другое. Сходились на перекрестках, мостах, на замерзших реках.

Дрались по правилам, были старшие, кто следил за их соблюдением. Лежачего не били, дрались до первой крови. Участвовали не только взрослые мужчины, но и молодежь.

Это было мужское объединение. Сначала в "стенках" шли мальчишки - дети и подростки, потом, когда все разгорячились, - мужики, и затем могли из дедов кто-то зайти, у кого были силы. Перед "стенками" всегда была пляска и участники задирали друг друга частушками.

Соревнования проходили на церковные праздники, ведь других праздников у народа не было. Состязания на Руси - это прародитель современного спорта. В них не было агрессии, они проходили полюбовно. Подрались, пожали друг другу руки, и не было вражды между соревнующимися.

- По обращению "Русской общины" отменили несколько концертов. В том числе в ноябре рэп-исполнителя CODE10/80 и стендап-комика Гурама Демидова.

- Матюшевский должен был выступать в Самаре и Тольятти. "Русская община" считает, что тексты его песен негативно влияют на подростков, в них много ненормативной лексики, присутствует пропаганда алкоголя и наркотиков. На концерт приглашались ребята от 14 лет. Мы хотим на таких песнях воспитывать нашу молодежь? "Русская община" точно нет.

Что касается Демидова, то он выбрал недопустимую для высмеивания тему - Причастие. В православной России никому не позволительно шутить над Христом и великим таинством.

Обращения были не только от нас, но и от других общественных организаций, с которыми мы сотрудничаем. Власти города прислушались к нашим аргументам и отменили концерты.

- Как и где "Русская община" рассказывает о традициях народа?

- Много информации в телеграм-канале общинников, ведь далеко не все знают истинные русские традиции, культуру и веру. Занимаемся просвещением.

В церковные праздники проводим Русский двор, как это делалось в традиции. Народные гулянья построены на базе экспедиционных материалов. Всех приглашаю поучаствовать в мастер-классах по русской пляске, послушать фольклорные коллективы, посмотреть Бузу и Килу, поиграть в подвижные игры, попить чаю из русского самовара. Интересно и взрослым, и детям.

Узнать о проведении праздника можно в новостном телеграм-канале "Русской общины", который открыт для всех.

- Каковы планы на 2025 год?

- Те же, как и всегда - работа во славу Божию. Господь нам сказал, что наиглавнейшая заповедь - это "возлюби Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим". И вторая равная ей - это "возлюби ближнего как самого себя". На этих двух заповедях все держится.

Мы и дальше будем взращивать в себе эту любовь и проявлять ее вовне. Будем помогать ближним во всех аспектах, которые в наших силах. Будем совершенствоваться в нашей работе, оттачивать навыки и получать больше опыта, тренироваться. Будем улучшать наше взаимодействие друг с другом, с другими организациями и структурами. И главное: будем делать все это не для себя, а во славу Божию. Это основное кредо людей, которые помогают другим, - делать не для своей славы, а для славы Бога.

Потому что иначе - когда делается для своей славы, - у людей возникает гордыня. И эта гордыня все рушит. Будем стараться приносить пользу обществу, стремиться сделать нашу страну чуточку лучше. А получится у нас или нет - одному Богу известно.