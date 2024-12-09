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ЖКХ и благоустройство Общество

"Газпром газораспределение Самара" напоминает важные правила безопасного использования газа в быту

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самое активное потребление газа приходится на холодное время года. Соблюдайте простые правила, чтобы в доме всегда было тепло, уютно и безопасно!

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Памятка потребителю газа:

— при использовании газовых котлов, водонагревателей, плит обеспечить проветривание помещения в течение всего времени работы оборудования;

— запрещено использовать газовые плиты для обогрева жилья;

— не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

— важно следить за исправностью газовой техники и дымоходов;

— не устанавливать и не использовать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

Резкие колебания температуры наружного воздуха, сильный ветер и снегопад могут привести к обмерзанию оголовков дымоходов, вентканалов и их закупорке. Поэтому при эксплуатации газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход (котлы, газовые плиты, отопительные печи и др.) обязательно проверяйте наличие тяги и убедитесь в отсутствии обратной тяги! Для этого поднесите полоску тонкой бумаги к смотровому отверстию газовой горелки. При наличии тяги полоска бумаги должна втягиваться в смотровое отверстие.

Основное условие исправной работы газового оборудования в зимний период — своевременный ремонт и регулярное техническое обслуживание всех инженерных систем. Доверьте это профессионалам!

"Газпром газораспределение Самара" — г. Жигулевск, ул. Никитинская, 1, тел. 8 (84862) 2-00-40, Единая справочная служба 8 (800) 201-04-04.

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